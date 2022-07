BEST in Maremma 2022: la nuova classifica. VOTA i migliori tra bagnetti, ristoranti, pizzerie e gelaterie

GROSSETO – Nuova classifica per l’edizione 2022 di BEST in Maremma, il contest dedicato alla nostra terra e alle sue eccellenze.

BEST in Maremma: vota i migliori – A tutti nostri lettori chiediamo allora di scegliere i votare quelle che sono le attività migliori della nostra terra. Vi chiediamo di votare i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della Maremma e della Val di Cornia.

La classifica – Ecco la classifica aggiornata di BEST in Maremma 2022 per le nomination.

Gelaterie – Arlekkino Grosseto 10, Gelateria Orso Bianco Castiglione della Pescaia 6, Igloo Grosseto 3, Gelateria Corradini Castiglione della Pescaia 2, Mareluna Principina a mare 1, Da Carla Marina di Grosseto 1, Il Pozzetto Grosseto 1, Caribia Follonica 1, La Chiccheria Marina di Grosseto 1, Gelateria Gusto Capalbio 1.

Pizzerie – La Corte Pian di Rocca Castiglione della Pescaia 16, Pizzeria La Gatta Mangiona Roselle 11, Phermento! Porto Santo Stefano 8, Ristorante Pizzeria Le Mura Massa Marittima 3, Trattoria La Grotta Roccalbegna 2, Il Guidoricco Montemassi 1, Tuscany Grosseto 1, La Macrilera Grosseto 1, Pizzeria Medusa Negrs Castiglione della Pescaia 1, Bora Bora Grosseto 1, Pizzeria Via Vai Grosseto 1, L’angolo di Corrado Grosseto 1.

Ristorante – Agriturismo Locanda Il Poderino Principina Terra 20, Enoristorante Boccaccio Caldana 11, Trattoria La grotta Roccalbegna 9, Hippocampus Albinia 6, Pescaia Wolking Food Castiglione della Pescaia 5, Ristorante Petronio Marsiliana 5, Ristorante Il Cavallino Semproniano 4, Aloha Beach Follonica 4, La pinta Porto Ercole 2, Ristorante Pizzeria Osteria La Corte Pian di Rocca 2, Ristorante “Il Querciolo” Grosseto 2, Al posto accanto Grosseto 1, Amore Capoeira Grosseto 1, Gli Attortellati Strada di Principina 1, La Filanda Manciano 1, Le Dune Castiglione della Pescaia 1, Locanda di Torquato Montorgiali 1, Artidoro Grosseto 1, Posto pubblico Castiglione della Pescaia 1, Ristorante Il 13 Castiglione della Pescaia 1, Sox Ristorante Follonica 1, Trattoria Da Nada Roccastrada 1, Da Antonietta Castiglione della Pescaia 1, Il giardino dei medici Valpiana 1, Il salto della capriola Castiglione della Pescaia 1, La Griglia Castiglione della Pescaia 1, La mia Fiumara 1, Leccio moro Tirli 1, Osteria del villano Istia d’Ombrone 1, Ristorante Tullio Capalbio 1, Trattoria delle passioni 1, Tre lampioni Grosseto 1, Al picio matto Roccastrada 1, La pace Porto Santo Stefano 1, La terrazza degli etruschi Vetulonia 1,

Stabilimento Balneare – Aloha Beach Follonica 131, Bagno Nettuno Castiglione della Pescaia 18, Bagno Kursaal Marina di Grosseto 10, Bagno Bertini Marina di Grosseto 8, Bagno Bruna Castiglione della Pescaia 5, Bagno Tirseno Fonteblanda 5, Fiumara Beach Marina di Grosseto 3, Braccio energy beach Feniglia 2, Bagno Medusa Principina a Mare 2, Bagno Tropical Marina di Grosseto 2, Bagno La Valletta Castiglione della Pescaia 2, Bagno Tangram Spiaggia di Follonica 2, Bagno La Bussola Marina di Grosseto 2, Lido Oasi Principina a Mare 2, Il Boschetto Follonica 2, Petite Europe Principina a Mare 2, Bagno La Rotonda Marina di Grosseto 2, Bagno Arcobaleno Riva del sole 1, Bagno Moby Dick Marina di Grosseto 1, Bagno Fonteblanda Orbetello 1, Bagno Vacanze Marina di Grosseto 1, Bagno Riva del sole Castiglione della Pescaia 1, Bagno 3 stelle Marina di Grosseto 1, Bagno Capezzolo Castiglione della Pescaia 1, Bagno Miramare Marina di Grosseto 2, Bagno Moreno Marina di Grosseto 1, Bagno Nettuno Giannella 1, Bagno Pinetina Sud Castiglione della Pescaia 1, Bagno Poste Marina di Grosseto 1, Bagno Rosmarina Marina di Grosseto 1, Bagno Sirena Marina di Grosseto 1, Infinity 158 beach Le Marze 1, Bagno Miramare Follonica 1, Bagno Maiemi Scarlino 1.

Come votare – Utilizzando un sistema già collaudato negli anni passati, abbiamo organizzato il contest in due fasi. Nella prima fase, quella della nomination, vi chiediamo di votare attraverso il modulo che trovate qui in basso, le attività che voi ritenete migliori nelle quattro categorie che abbiamo scelto. Questa fase si concluderà il 31 luglio. Dall’1 al 31 agosto si aprirà la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle quattro categorie si sfideranno in sondaggio e per ogni categoria IlGiunco.net consegnerà il riconoscimento di “BEST in Maremma” a chi raggiungerà il primato nella sua categoria. Il riconoscimento di “BEST in Maremma” sarà consegnato poi durante uno degli eventi pubblici che saranno organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

