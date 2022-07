Successo per i campus Uisp, Perugini: «Creato programma davvero completo»

SCANSANO – Ultimi giorni per i campi estivi della Uisp di Grosseto che anche in questa estate hanno coinvolto i bambini di Scansano e Magliano in Toscana. Alle due settimane di Giocomare Magliano hanno partecipato 30 giovanissimi, seguiti da cinque educatori Uisp: oltre al divertimento al Camping Marina Chiara ad Albinia, il quartier generale in cui fare il bagno e giocare sulla spiaggia, non sono mancate attività speciali come la spedizione nella grotta di Punta degli Stretti a Monte Argentario.

Quattro, invece, le settimane per Giocomare Scansano. Nel paese di Scansano i 30 bambini si sono divertiti con tante attività ludiche e sportive, seguite dai cinque educatori, poi giornate al mare a Marina di Grosseto e una visita alla cantina del Morellino di Scansano. Grande successo per la mattinata al parco avventura al camping Le Marze.

“Siamo riusciti a mettere in piedi un programma davvero completo – spiega il presidente Uisp, Sergio Perugini – questo anche grazie al rapporto ormai consolidato con le amministrazioni comunali di Magliano in Toscana e Scansano. La Uisp ha schierato una squadra di istruttori completa, con alcuni giovani affiancati da volontari più esperti, che hanno garantito settimane di divertimento in sicurezza a tutti i partecipanti”.

Tra gli educatori di Giocomare Scansano Anna Staccone. “Si sta concludendo un’avventura bellissima – racconta – i bambini si sono divertiti molto ed è stato davvero coinvolgente per noi condividere queste settimane con loro. Anche per me è stata un’esperienza molto piacevole e penso che la rifarò”.

E’ giovanissimo, ha da poco compiuto 18 anni, l’educatore Alessio Testai. “Abbiamo garantito il massimo impegno – assicura – per far passare delle belle settimane a questi bambini, che ci hanno ripagato con tanta voglia di giocare. E’ stata una bellissima avventura, condivisa con i miei colleghi”.

Lorenzo Croci è alla seconda edizione con i campi estivi Uisp. “Lo scorso anno ero con i bambini di Magliano, quest’anno con quelli di Scansano – spiega – I ragazzi ti stanno insegnare tantissimo, è sempre bello lavorare con loro. Consiglio i campi estivi a tutti”.