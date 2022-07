SCARLINO – Applausi e standing ovation finale per Francesco Bianconi e la “sua” “Stupefacente band” in concerto alla Rocca pisana di Scarlino nella serata evento della rassegna “Castello d’autore”.

Sul palco Bianconi ha portato le parole e la musica dei sui ultimi lavori discografici e la scelta di dedicarsi da solista, dopo l’esperienza da frontman dei Baustelle, a nuove esperienze. Un live ispirato ai suoi due album: Forever e Accade.

Tra le tante canzoni applausi scoscianti per L’abisso e ma anche per Ti ricordi quei gironi di Francesco Guccini o per La cometa di Halley, scritta per Irene Grandi, così come Bruci la città, il brano con cui Bianconi ha salutato il pubblico di Scarlino.

Al concerto erano presenti anche il sindaco di Scarlino Francesca Travison e l’assessore al turismo Silvia Travison.

Qui trovate gli altri eventi dell’estate a Scarlino: LINK