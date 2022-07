Proseguono i lavori per il nuovo skate park al Parco centrale: presto l’inaugurazione

FOLLONICA – Procedono a ritmo serrato i lavori per il nuovo skate park al Parco centrale. Il basamento della struttura è già pronto e non mancherà molto perché sia inaugurato ed accessibile a tutti.

Per questo progetto il Comune ha messo a disposizione oltre 60 mila euro che consiste nella realizzazione di una piattaforma pavimentata rettangolare di 10 metri per 30 metri, dove verranno inseriti anche dei nuovi punti luce. Su questa piattaforma saranno poi installate gli “half pipe”, un “rooftop” e un “bank ramp”, ovvero quelle particolari rampe utilizzate dagli skaters per l’attività sportiva.

Per il momento con il budget a disposizione è stato deciso di realizzare una struttura adatta all’allenamento ma nelle immediate vicinanze della piattaforma è presente una superficie di circa 500 metri quadrati, dove volendo in futuro potrà essere ampliato l’impianto.

La richiesta era stata fatta da un gruppo di ragazzi e ragazze appassionati di questo sport e adesso il progetto sta per diventare realtà.

Abbiamo dato un’occhiata ai lavori in corso grazie agli scatti di Giorgio Paggetti.