Pattinaggio: il maremmano Mattia Fioretti vince l’argento ai campionati italiani

GROSSETO – Mattia Fioretti si è laureato vicecampione nazionale nel pattinaggio su pista. I campionati italiani si sono svolti a Bellusco. La competizione, durata cinque giorni, ha visto scendere in campo anche i pattinatori maremmani tra i 700 atleti con temperature di 40°.

Mattia Fioretti ha conquistato uno splendido argento nella 10000 punti/eliminazione, gara massacrante.

In miglioramento la “piccola” della spedizione Alessia Baricci (cat. R12, più di 80 atlete) classificatasi 23esima. Ottime le prestazioni di Michael Fioretti (cat. Senior), sempre nelle prime 15 posizioni. Buone le prestazioni anche di Alessandro Carnevali, al primo anno nella categoria senior.

«Risultato inaspettato per Mattia – afferma Elena Sandroni per i Pattinatori maremmani -, il podio nella categoria senior ha tutto un altro sapore. I ragazzi sono stati eccezionali, hanno gareggiato con temperature inaudite”. Questo risultato di Mattia ha portato la convocazione per il raduno pre-europeo dalla nazionale maggiore italiana dal 7 al 12 agosto a L’Aquila.