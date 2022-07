Il Grosseto rafforza la difesa, in arrivo un terzino e un centrale di esperienza

GROSSETO – Doppio colpo di mercato per l’Us Grosseto. Il direttore sportivo Umberto Quistelli annuncia l’arrivo in biancorosso del terzino sinistro Andrea De Vito, di 31 anni, e del difensore centrale Daniele Frabotta, di 30 anni.

I due giocatori vantano una lunga esperienza nelle varie categorie, a cominciare dalla presenza in serie A di De Vito con il Milan, oltre a Cittadella, Avellino, Varese, Messina, Siracusa, Rieti, Fano, Cavese; nell’ultima stagione ha giocato a Cattolica, prima di trasferirsi a Grosseto.

Per Frabotta invece gettoni di presenza con il Frosinone, Lupa Roma, Messina Campobasso, Agnonese, Isernia e Fiuggi. I due giocatori si sono aggregati oggi con il gruppo in ritiro a Cascia, per iniziare la preparazione sotto l’attenta guida di Giuliano Trastulli.