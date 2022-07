Festambiente consegna la bandiera delle 5 vele a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Legambiente ha consegnato questa mattina, nelle mani dell’assessore Simona Petrucci e di Simone Guerrini, presidente dell’associazione balneari, la bandiera delle 5Vele di Legambiente e Touring club.

“Quella con il Comune di Grosseto – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente – è un gioco di squadra che anno dopo anno si ripropone, dimostrando che solo facendo squadra è possibile rendere ogni territorio davvero sostenibile. Le politiche green messe in atto sono state molte e tutte fruttuose. Dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile, passando al plastic free fino ad arrivare alle numerose campagne di sensibilizzazione che vedono protagonsiti grandi e piccini: il lavoro dell’assessorato all’ambiente non è mai venuto meno ed ha collaborato a rendere Grosseto un avamposto costiero di sostenibilità. Senza dubbio, c’è ancora molta strada da fare – ha concluso Gentili – ma siamo certi che, insieme, riusciremo a mettere a segno nuovi altri ambiziosi obiettivi.”

“Festambiente – dichiara Simona Petrucci, assessora all’ambiente e alla transizione ecologica Comune di Grosseto – è un momento di incontro imperdibile per tutto il nostro territorio. L’appuntamento che ci consente di condividere con i cittadini informazioni, buone pratiche, nuove metodologie per una società sempre più consapevole del proprio ruolo all’interno dell’ecosistema. La collaborazione e l’unità di intenti con Legambiente, in questo senso, è a dir poco essenziale perché la nascita di una nuova coscienza ambientale non è un qualcosa di automatico ma richiede grande pazienza e un lavoro di squadra determinato. Le parole chiave su cui, insieme, stiamo puntando sono semplici: sostenibilità, verde, formazione, nuove tecnologie e salvaguarda dell’identità. Gli stessi concetti che, ad esempio, sono alla base del grande progetto di valorizzazione di tutti i 20 km della nostra costa. Guardare alle sfide del futuro, insomma, continuando a lavorare per l’affermazione di una coscienza comune”.

A Festambiente quest’anno cospicua anche la presenza di band grossetane che animeranno le cinque serate con intrattenimenti musicali di qualità. A “Peccati di gola” sarà possibile gustare piatti freschi e appetitosi realizzati con prodotti bio e di filiera corta. In questo spazio, ogni sera si alterneranno artisti del territorio che, dalle 21.30, accompagneranno i visitatori tra suoni, parole ed emozioni.

L’ingresso a Festambiente anche quest’anno sarà gratuito. All’interno della manifestazione sarà possibile assistere a dibattiti e momenti di approfondimento, letture, proiezioni di film rigorosamente in chiave green, gustare buon cibo bio tra musica e spettacoli, passeggiare tra gli spazi espositivi in cui sono raccontate alcune delle esperienze più all’avanguardia del Paese in fatto di sostenibilità e moltissimo altro.

Per info: www.festambiente.it.