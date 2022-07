Elettori grossetani residenti all’estero: ecco come votare per corrispondenza

GROSSETO – Per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Tale normativa fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

In particolare il diritto di optare per il voto in Italia deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del Referendum e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022.

Tale richiesta dovrà pervenire entro il termine suindicato, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allegato al presente avviso, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con gli stessi termini e modalità previsti per il suo esercizio.