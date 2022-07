Concorso “L’acqua è il suono della vita”: studenti premiati sul palco del Manciano street music festival

MANCIANO – Sono quattro le classi delle scuole elementari del comprensivo Pietro Aldi di Manciano premiate durante il Manciano street music festival per essere riuscite a coniugare il tema della musica con quello dell’acqua e dell’importanza che questa preziosissima risorsa ha per tutto il territorio.

Il filo conduttore è stato il concorso “L’acqua è il suono della vita”, organizzato dall’Associazione musicale Diego Chiti, insieme all’Acquedotto del Fiora per parlare, in modo divertente, dell’importanza dell’acqua e del risparmio idrico.

Presenti alla premiazione del festival, organizzato dall’associazione musicale Diego Chiti, che anche quest’anno in quattro giorni ha portato oltre 1500 visitatori da tutta la Toscana, il sindaco di Manciano, Mirco Morini, e il presidente di Acquedotto del Fiora, Roberto Renai, che hanno consegnato alle classi terza A e B, del plesso di Manciano, e alle classi terza e quarta di Saturnia un buono acquisto del valore di 150 euro per acquistare materiale scolastico.

“La grande sensibilità dei bambini e delle insegnanti – ha spiegato Stefania Buccioni, dell’associazione Diego Chiti – nel lavoro di ricerca svolto, testimonia come queste due tematiche, molto importanti, si possano legare tra loro per far crescere nei bambini un’attenzione e una sensibilità fondamentale. Siamo orgogliosi di aver messo in piedi una collaborazione a supporto della musica e della risorsa idrica”.