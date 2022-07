Comitato aria pulita ai cittadini: «Venite in consiglio comunale si parlerà del puzzo a Grosseto»

GROSSETO – Un appello ai cittadini ad essere presenti domani, giovedì 28 luglio, in consiglio comunale, a Grosseto, perché si parlerà di cattivi odori e della mozione che chiede la costituzione di un vertice, in Prefettura, contro i miasmi che ammorbano l’aria di Grosseto. L’appello viene dal Comitato aria pulita.

La mozione è stata presentata dal consigliere 5 stelle Giacomo Gori. «La seduta del Consiglio comunale è pubblica: i cittadini possono assistere. Per chi non potesse assistere con la propria presenza fisica, sarà possibile seguire la diretta del Consiglio comunale anche su YouTube al link.

Il Comitato Grosseto aria pulita «sta raccogliendo informazioni e documentazione per agire, con diverse iniziative, tra cui una class action, nei confronti dei responsabili dei cattivi odori causati dagli impianti a biogas e dal depuratore di Grosseto, che degradano la qualità della vita dei grossetani».

«Quando senti cattivi odori che ti generano disagi o disturbi chiama la Polizia Municipale allo 0564 26000 chiedendo di intervenire al fine di individuare e far bonificare la fonte e sanzionare i responsabili – prosegue il Comitato -. Il regolamento di polizia urbana del Comune di Grosseto attribuisce al corpo di Polizia municipale di Grosseto il compito di far rispettare la norma, per cui nessuno può generare odori molesti; segnala l’episodio attraverso un commento che riporti data, ora, luogo, descrizione/sensazioni sul seguente post del comitato: www.facebook.com/grossetoariapulita/posts/ se hai disturbi fisici importanti chiama il 118; se sono lievi (irritazione di mucose e vie respiratorie, malessere, giramenti di testa, asma e difficolta respiratorie, prurito e forme allergiche, mal di testa, stati d’ansia, difficoltà a dormire e a riposare, spossatezza, stati depressivi) comunque contatta il tuo medico e spiegagli che i disturbi fisici ti sono causati dagli episodi di cattivi odori avvertiti nel tale luogo, in tali occasioni, e secondo te imputabili alla tale fonte; fai un esposto da presentare alla Procura della Repubblica di Grosseto (via PEC o recandoti in Procura, in via Monterosa)».

Per info: grossetoariapulita@gmail.com 392 063 3336