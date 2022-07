Amiata, rifiuti: attivata la raccolta differenziata al Prato delle Macinaie

CASTEL DEL PIANO – L’amministrazione comunale di Castel del Piano aggiorna i cittadini sul servizio di raccolta e la gestione dei rifiuti.

«Ci sono ulteriori e positive novità che rendono questa estate 2022 ulteriormente migliorativa e sicuramente più sostenibile sia nella declinazione ambientale che quella economica – sono le parole di Renzo Rossi, assessore all’Ambiente. La prima grande novità è il risultato ottenuto di poter finalmente e per la prima volta da sempre collocare postazioni di cassonetti per la raccolta differenziata al Prato delle Macinaie già oggetto di un’azione di restyling turistica ed ambientale di notevole importanza. Ben nuove tre postazioni complete di raccolta di carta, multimateriale e di organico oltre che indifferenziato».

«Il Prato delle Macinaie, infatti, negli ultimi anni accoglie tra accoglienza alberghiera, ristorante, bar, seggiovia, parchi e flussi di passaggio “mordi e fuggi” circa 80.000 persone all’anno. Il profilo medio dei turisti che vengono sull’Amiata è infatti molto sensibile all’impatto ambientale e quindi necessitavano risposte coerenti territorialmente sostenibili ed è evidente che un’offerta

turistica di qualità non può prescindere dall’attivazione delle buone pratiche ambientali in primis legate alla raccolta differenziata dei rifiuti. Sino ad oggi non era stato possibile per difficoltà di organizzazione logistiche attivare questo indispensabile servizio , ma oggi finalmente grazie alla colloborazione fattiva tra Comune e Sei Toscana si può finalmente dire che anche sulla montagna è

attivo un particolare piano di raccolta differenziata dei rifiuti».

«Un’ ulteriore e rilevante novità che il Comune di Castel del Piano ha attivato è l’ingresso – prosegue l’assessore -, anche in questo caso per la prima volta, dei mezzi meccanici di spazzamento nel Poggio di Castel del Piano ed in particolare nelle due vie del paese vecchio più significative, Via Piana e Via Basilica nonchè Piazza Colonna. La pulizia di queste strade con un passaggio settimanale garantirà una certezza di sanificazione e pulizia di cui i cittadini chiedono da sempre il raggiungimento. Non era mai accaduto e rappresenta un risultato cui siamo davvero soddisfatti».

«L’impegno, dunque – conclude Rossi -, di rendere sostenibile l’area della nostra montagna continua ed altre azioni saranno presto attivate affinché la crescita ambientale, turistica, ed economica diventi sempre più competitiva».