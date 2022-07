Interrogazione: «88mila euro alla Lux per organizzare un evento. Comune di Grosseto giustifichi questa scelta»

GROSSETO – 88 mila euro che saranno pagati dal Comune di Grosseto alla Lux eventi per organizzare il festival Vintage che si svolgerà dal 13 al 15 agosto. Su questa scelta dell’amministrazione comunale Vivarelli Colonna il consigliere comunale Stefano Rosini ha presentato un’interrogazione in cui chiede conto sia dello stanziamento di denaro, sia della scelta del tipo di evento che di come siano stati scelti gli organizzatori.

«Visto che l’Amministrazione intende organizzare eventi, iniziative durante il periodo estivo e che vi sono molteplici operatori economici, associazioni e soggetti privati idonei a fornire i servizi» chiede Rosini come è stata scelta la Lux events. «Considerato che l’amministrazione di Grosseto ha deliberato alla società Lux un contributo economico di 88 mila per la manifestazione che si svolgerà dal 13 al 15 agosto».

Rosini interroga il sindaco e gli assessori della Giunta:

1. Se e con quali modalità è stata effettuata una ricerca di mercato sia per l’individuazione di soggetto idoneo a cui affidare l’evento in oggetto sia per la tipologia attività/evento/ si potesse realizzare.

2. Quali sono state le motivazioni Politiche che hanno portato alla scelta di effettuare l’affidamento alla società Lux Events Srl e non di una Associazione che promozione turistica nel territorio, con la quale il comune ha intrapreso molte coorganizzazioni.

3. Che ci venga fornito il costo dell’evento con l’indicazione di entrate e uscite nel dettaglio all’interno dell’affidamento alla società Lux Events Srl per effettuare l’evento “vintage”

4. Se tali costi hanno avuto una analisi sulla congruità e se sì con quali motivazioni;

5. Come viene giustificato e con quali valutazioni tecniche oggettive dichiarate che tale evento sia particolarmente meritevole e strategico per il prestigio dell’Amministrazione comunale e della città tale da eccedere del 50% il contributo richiesto arrivando a €88.000,00.

6. Se l’importo di 88 mila euro sono comprese le € 2.416,05 di spese forfettarie per le utilità ed i vantaggi economici in favore della Lux Events Srl, la concessione della gratuità delle affissioni, del suolo pubblico per le attività di intrattenimento, della gratuità delle transenne e della segnaletica.

7. Se l’importo per la pulizia delle aree e la messa a disposizione di dispositivi per la raccolta differenziata dei rifiuti sarà quantificata successivamente e chi provvederà a pagare tale importo.

8. Se c’è stata la richiesta di immobili o altre attrezzature di proprietà comunale e eventualmente di chi sarà la disponibilità alla custodia e la pulizia giornaliera degli spazi concessi.

9. Ci sono state proposte presentate da più associazioni coordinate tra loro

10. Sono state prese in considerazione proposte che potrebbero generare conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata o che non siano coerenti e compatibili con l’immagine istituzionale del Comune di Grosseto

11. L’Amministrazione Comunale si è riservata la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti

12. L’Amministrazione Comunale si è riservata, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare l’evento senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.