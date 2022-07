Incidente in città: grave una donna. Feriti anche due minorenni

GROSSETO – Una donna di 48 anni è stata trasportata in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in città, a Grosseto, in via Vivaldi.

Oltre alla donna, trasferita in gravi condizioni, anche un uomo di 66 anni è stata trasferito a Siena, mentre due ragazzini di 11 e 16 anni sono stati trasportati in codice uno all’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’incidente è avvenuto alle 14,10 di oggi. Sul posto l’automedica di Grosseto, la Misericordia di Grosseto, e la Misericordia di Cinigiano.