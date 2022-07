Elezioni2022: inizia la ‘par condicio’, ecco come accedere agli spazi di propaganda su IlGiunco.net

GROSSETO – In vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo per l’elezione dei rappresentanti dei due rami del Parlamento, Camera dei Deputati e Senatori della Repubblica, IlGiunco.net informa i suoi lettori che è stato predisposto un codice di autoregolamentazione per gli accessi di propaganda elettorale.

Da oggi inizia il periodo di “par condicio” previsto dalla legge 28/2000 che disciplina l’accesso delle forse politiche ai mezzi di comunicazione soprattutto per le emittenti del sistema radiotelevisivo.

È stata predisposta la procedura da seguire per prenotare e utilizzare gli spazi di propaganda elettorale per il periodo di campagna elettorale che ha inizio 30 giorni prima del voto.

Questo il calendario delle scadenze elettorali:

• Tra il 12 e il 14 agosto i partiti politici dovranno invece presentare i propri simboli

• Il 21 e il 22 agosto – Presentazione delle liste con i candidati.

• Il 26 agosto: la campagna elettorale vera e propria partirà quindi solo il 26 agosto anche se, ovviamente, molti leader politici stanno già approfittando di social, talk show e canali mediatici per avvicinare i propri elettori.

