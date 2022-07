È morta Maria Angelica Borgoni Marchiò, storica e amata maestra elementare

GROSSETO – Oggi, all’età di 91 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari, è morta la maestra Maria Angelica Borgoni.

«Dopo le scuole frequentate a Castel del Piano, dove era nata nel lontano 1931, e Montalcino, dove aveva completato gli studi, trascorse un periodo come educatrice al cosiddetto “Preventorio”, istituto sul Monte Amiata gestito dalla Croce rossa, dove venivano accolti ragazzi provenienti da tutta Italia, in precarie condizioni di salute e di famiglia non in grado di assisterli – ricorda la famiglia -. Lì imparò i primi rudimenti dell’insegnamento, attraverso un’esperienza d’altri tempi, che la formò a tal punto da essere sempre ricordata, nei discorsi in famiglia, come una pietra miliare nella costruzione del proprio patrimonio valoriale».

«Vinto il concorso per l’insegnamento elementare, fu immessa in ruolo ed assegnata a varie scuole dell’Amiata e della Maremma: fra le quali ricordava sempre Cellena e gli Acquisti, dove era stata accolta con l’affetto ed il rispetto per La Maestra, all’epoca una delle Istituzioni del paese. Di quell’esperienze le erano rimasti addosso il calore e l’affetto di quelle poche perone che abitavano in quelle realtà, nelle quali si viveva con poco e quel poco era una ricchezza da condividere, sempre con gioia, anche nella sofferenza».

«Arrivata quindi in città, insegnò per alcuni anni in via Anco Marzio, Poi, terminata la costruzione della nuovissima scuola elementare di via Giotto, la prima a tempo pieno, accettò con entusiasmo di partecipare a quella nuova avventura formativa e lì rimase per circa vent’anni, fino a quando, verso il termine della propria carriera, decise di spostarsi nella storica sede di Via Mazzini, dalla quale, dopo alcuni anni, transitò in quiescenza» continua.

Con lei se ne va una delle ultime rappresentanti di una generazione storica di maestre che hanno contrassegnato la vita di molti studenti grossetani e non solo: chi l’ha incontrata lungo il proprio cammino scolastico ricorda ancora “la maestra Marchiò”, come la chiamavano i ragazzi: perché lei, figlia d’altri tempi, amava anteporre sempre il cognome “da sposata” a quello “da ragazza”, come si diceva una volta.

«Convolata a nozze nel 1962 (durante le vacanze di Natale, per non prendere ferie al di fuori dei periodi di normale sospensione dell’attività didattica. Come dicevano sempre entrambi) con il professor Mario Bianco Marchiò, ha trascorso con lui tutta una vita, con un amore nato fin dai banchi di scuola, come accadeva quando la condivisione dei valori della famiglia era un tratto fondante della società».

Dal loro matrimonio sono nati gli ormai cinquantenni Michela ed Antonio, i quali hanno intrapreso percorsi professionali diversi: la prima, in linea con la tradizione familiare, di insegnante a Milano; il secondo, nei ruoli della Polizia di Stato, in varie città italiane e poi, finalmente, a Grosseto, vicino ai propri genitori. I nipoti Valeria, Matilde ed Alessandro sono stati la gioia della Maestra Borgoni – Marchiò, che li ha visti crescere e diventare grandi, accompagnandoli sempre con il sostegno della propria ragione e del proprio cuore.

Al termine di questa sua vita così densa di valori e di tradizioni da tramandare alle generazioni future, riposerà per sempre, accanto al marito, nell’amata Castel del Piano, dopo la messa che sarà celebrata nel paese natale giovedì 28 alle ore 9, presso la chiesa della Madonna delle Grazie.