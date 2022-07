Cattivo odore in centro, i negozianti: «Non si può uscire per strada, è nauseante»

GROSSETO – Una puzza nauseante per le strade, nelle vie. È quella che lamentano alcuni negozianti del centro storico di Grosseto che ci hanno contattato. Cattivo odore, «più del solito» lamentano.

«I clienti sono entrati dicendo che l’aria era irrespirabile» racconta uno storico commerciante che ha l’attività subito fuori dalle Mura di Grosseto. «Ci siamo affacciati alla porta ed è vero: la puzza è nauseante. E non riguarda sola la zona del centro storico, che in passato non era stata interessata dai miasmi che spesso investono la città. In pratica è impossibile tenere la porta aperta».

«Anche nella zona dell’Aurelia Antica c’è lo stesso problema: i negozi che hanno le porte che danno verso l’esterno, quindi non in galleria, sono invasi da un puzzo irrespirabile».