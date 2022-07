Scontro tra imbarcazioni all’Argentario, Potenti: «Subito legge per reato omicidio nautico»

MONTE ARGENTARIO – “Il tragico incidente dell’Argentario tra un motoscafo ed una barca a vela evidenzia la necessità di introdurre il reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche”, lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia della Camera.

“Purtroppo non è la prima volta che ci troviamo a piangere dei morti in mare in simili situazioni – prosegue -: è ancora vivo, infatti, il ricordo della morte di due giovani fidanzati nel lago di Garda travolti da un motoscafo guidato da due tedeschi ubriachi”.

“Questo Parlamento aveva deciso di intervenire, introducendo l’omicidio nautico con l’approvazione di una proposta di legge apposita al Senato, ma non ci sono stati i tempi per vedere il via libera anche alla Camera. Auspico che questa norma possa diventare legge già all’inizio della legislatura: lo dobbiamo a chi ha perso la vita nella tragedia dell’Argentario”, conclude.