CINIGIANO – Attualmente è in corso una ripresa della fiamma attiva situata in un impluvio di un’area boscata in prossimità del comune di Cinigiano, dove sono riprese gli sganci di acqua dai mezzi aerei AIB della Regione Toscana ed è previsto un Canadair della flotta aerea del Dipartimento.

Proseguono le operazioni di bonifica delle aree che sono state interessate dal vasto incendio con un dispositivo di soccorso di circa 50 unità giunte dai comandi di Firenze, Siena, Prato, Livorno, Bologna e Parma e ovviamente quelle del comando di Grosseto.