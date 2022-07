Primo giorno di lavoro per il Follonica Gavorrano, in rosa anche un giovane attaccante

FOLLONICA – Prima giornata di preparazione per il Follonica Gavorrano, che si i è ritrovata oggi all’impianto Nicoletti di Follonica per dare ufficialmente il via alla stagione 2022/23. Una mattinata gioviale, dove la rosa biancorossoblù ha sostenuto un giro di tamponi anti-Covid, per poi sottoporsi alle foto di rito e ai primi momenti “di squadra”.

Presenti naturalmente anche tutti i volti nuovi arrivati durante il mercato estivo, oltre ai ragazzi che nella scorsa stagione hanno alzato la Coppa Italia di Serie D. La prima sgambata si è invece tenuta nel pomeriggio agli ordini di mister Bonura e del suo staff, mentre il primo allenamento congiunto e/o amichevole è in programma per sabato 30 luglio a Montevarchi.

Quello che è emerso dal primo giorno di scuola è un ambiente carico e voglioso di disputare ancora un’ottima stagione, come traspare anche dalle parole del capitano Emilio Dierna.

«Oggi inizia un nuovo percorso – dice – Memori di un’annata positiva, abbiamo tante aspettative e grande voglia e sono sicuro che faremo buone cose perché anche quest’anno la società ha allestito un ottimo organico. Ci sono giocatori molto importanti, adesso inizia un nuovo percorso. Dobbiamo essere bravi a lavorare più di prima, con entusiasmo e passione. Sono convinto che anche quest’anno ci toglieremo belle soddisfazioni».

Grande carica anche per mister Marco Bonura. «La vittoria della Coppa Italia rimarrà sempre dentro di noi – commenta – Adesso si parte con una nuova stagione, con tanti giocatori nuovi molto forti. Le aspettative sono tante, cercheremo di fare un ottimo campionato. C’è grande ambizione e motivazione, cercheremo di integrare i nuovi con i confermati dalla scorsa stagione. La preparazione ci darà modo di conoscerci, cementare il gruppo e ovviamente lavorare, sperando che si possa fare anche meglio dell’anno scorso, dando sempre il massimo per una società importante come questa».

Il mercato potrebbe regalare anche qualche altro nuovo acquisto, come annuncia il direttore generale Filippo Vetrini. «Tanti volti nuovi al primo giorno di scuola – dice il diggì biancorossoblù – Probabilmente si era chiuso un ciclo con la finale play off e con la conquista della Coppa Italia. Quindi ripartiamo vogliosi e fiduciosi per la prossima stagione. Sarà un anno difficilissimo, ma il nostro obiettivo è sempre quello di essere protagonisti. Abbiamo una squadra giovanissima, anche se manca qualche ritocco e pensiamo di fare ancora qualche innesto, ma siamo soddisfatti. Crediamo che sia un organico pronto per il futuro e per iniziare un nuovo ciclo».

La società unionista annuncia nel frattempo anche l’arrivo di Roberto Salma, attaccante classe 2005 prelevato a titolo definitivo dalla Paganese. Un altro promettente giocatore per il team biancorossoblù, che si è ritrovato questa mattina per il primo giorno di preparazione estiva precampionato in vista della prossima stagione.