Moscerini, nuovo intervento di disinfestazione: tenere porte e finestre chiuse

ORBETELLO – In seguito all’intervento di disinfestazione di giovedì scorso, 21 luglio, il dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha confermato la necessità di un secondo intervento straordinario nella città di Orbetello, in particolare lungo laguna.

La disinfestazione avrà luglio nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio, dalle ore 00:00 alle ore 04:30

Dato atto che l’intervento in oggetto riguarderà le aree di Orbetello centro, Neghelli e Orbetello Scalo, essendo quelle con maggiori problemi di presenza dei chironomidi, interessando anche le vie del centro abitato il sindaco invita i residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione di: - tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

– non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione

– fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

– non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata;

– se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento;

– tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.