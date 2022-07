L’ispettorato del lavoro cerca una nuova sede in affitto: ecco i requisiti

GROSSETO – L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto ha necessità di individuare un immobile da condurre in locazione passiva per adibirlo a propria sede.

La ricerca è volta a individuare un immobile sul territorio comunale di Grosseto, già edificato al momento del presente avviso e comunque libero e pronto alla consegna a partire dal giorno 01/03/2024, idoneo all’uso come Ufficio Pubblico.



Saranno considerate ammissibili anche proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare o in fase di ultimazione, per i quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge, ai requisiti richiesti e/o ad ulteriori richieste della Amministrazione.

Il fabbricato deve trovarsi nel comune di Grosseto (escluse le frazioni) e deve avere una superficie complessiva lorda di circa 700-900 mq.

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprietario dei locali e corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire in busta chiusa, mediante raccomandata a/r all’Ispettorato Territoriale del lavoro di Grosseto, indirizzo Via Belgio n. 15, ovvero mediante PEC all’indirizzo itl.grosseto@pec.ispettorato.gov.it

