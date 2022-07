CINIGIANO – «A causa del vento che nelle ore pomeridiane è aumentato, la situazione è diventata di nuovo critica nella zona della Romanella ed è tornato in azione il canadair dalle ore 18.10, oltre le squadre a terra tutte impegnate e gli elicotteri» a fare il punto sulla situazione la sindaca di Cinigiano Romina Sani.

«Le ruspe hanno continuato ad operare sulle piste per perimetrare le aree. Sono state evacuate circa 20 persone dalle case di campagna nella zona interessata ancora dall’incendio per svolgere in sicurezza le operazioni di spegnimento del fuoco».

«La corrente elettrica sarà attivata stasera al termine dei passaggi dei mezzi in volo e rimarrà attiva per la notte. Alle ore 20 è convocato il Coc per fare il punto della situazione. La strada provinciale Voltina rimane chiusa» continua.

«Le confezioni di acqua da bere sono a disposizione della popolazione nel parcheggio del mercato accanto alla postazione Aib. Domani non si svolgerà il mercato settimanale per ovvi motivi».