Atl Il Sole da applausi agli Italiani Uisp: metalli preziosi e prove da incorniciare

GROSSETO – Pregevoli risultati per gli atleti dell’ATM Il Sole partiti per Mirandola in provincia di Modena , dove si sono conclusi i Campionati Italiani Uisp di pattinaggio artistico. Sono ritornati con un pregevole risultato Iris Scovaventi, che ha conquistato il titolo tricolore, Hindya Gazzillo con un argento, Libero Terracciano con un bronzo. Buoni risultati anche per Alessia Pieri, Sofia Tozzi che per un soffio non è salita sul podio, Chiara e Davide Santi, Ilaria Bosi, Giulia Scarano. La società si complimenta con tutti gli atleti per i risultati ottenuti, frutto di un attento lavoro di preparazione svolto da tutto lo staff tecnico guidato da Carlotta Incalza e Elisabetta Iacoboni.

“Si conclude cosi questo fantastico, interminabile ed emozionante anno per la nostra società – ha diramato l’atletica Il Sole – con tre medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo per un medagliere di tutto rispetto, che ci rendono fieri e orgogliosi dei nostri atleti. Salutiamo tutti genitori e atleti e vi diamo appuntamento a settembre in via Leoncavallo per vivere con noi un altro fantastico anno agonistico”.