“A spasso nel tempo” sulle rotelle: il saggio di pattinaggio accende l’estate di Gavorrano

GAVORRANO – “A spasso nel tempo” è stato il titolo del tema di un “super-saggio” con cui l’Asd Pattinaggio artistico e Hockey Bagno di Gavorrano ha concluso sabato sera la stagione 2021-2022. Un tuffo nel passato, ma anche uno sguardo verso il futuro per i tanti spettatori presenti che come da tradizione non si sono persi uno degli appuntamenti fissi dell’estate gavorranese.

(foto di Mimmo Casaburi)

Attraverso le epoche del tempo che hanno segnato la storia, le atlete della società sportiva hanno intrattenuto il numeroso pubblico accorso allo spettacolo mettendo in scena le più svariate coreografie: dai primitivi, agli indiani, gli egizi, al mondo hippy per citare solo alcuni dei temi andati in pista.

Sotto i riflettori, si sono uniti allo spettacolo come ospiti di questa grande festa, anche alcuni atleti della società Polisportiva Pontedera Bientinese (Noemi Filomena, Ghezzani Kasey, Ausano Lorenzo, Papeschi Maia, Malloggi Leonardo, Pasquini Agata), esibendosi con i pezzi che li hanno portati alle vittorie dei vari campionati italiani.

Momenti di commozione si sono poi vissuti a fine serata, quando il coordinatore della Uisp di Grosseto, Gianni Lenzini, ha premiato il presidente dell’Asd Pattinaggio Artistico Bagno di Gavorrano, Domenico Iannibelli, “Per la grande collaborazione nel settore pattinaggio artistico”. Il presidente, onorato e visibilmente commosso nel ricevere tale riconoscimento, ci ha tenuto ad esprimere la propria gratitudine non solo allo stesso Gianni Lenzini per la costante disponibilità e professionalità, ma anche alle atlete che fanno parte di questa piccola famiglia sportiva per il loro costante impegno, nonché i genitori per la loro collaborazione agli eventi e la disponibilità a far frequentare i numerosi impegni sportivi della società ai propri figli, alla vicesindaco Francesca Bargiacchi, che ha partecipato attivamente all’evento, nonché l’intero direttivo della società sportiva ed infine, ma non per importanza, gli insegnanti, anima e fulcro dell’Asd: Sofia Testi, Gaia Schiffini, Alessia Santucci, Laura Carnevale, Melissa Giovannelli, Desirèe Puliti ed infine Marco Santucci, che ogni anno collabora con la società.

Si è conclusa così questa stagione sportiva 2021-2022, ma le giovani pattinatrici dell’Asd Pattinaggio Artistico Bagno di Gavorrano non si fermeranno con gli allenamenti, per essere pronte ad affrontare la nuova stagione che è alle porte, a settembre.