Nuovo lanciatore per il Bbc Spirulina Becagli, è il cubano Carbo

GROSSETO – E’ Jonathan Carbo il nuovo lanciatore straniero del Bbc Grosseto Spirulina Becagli. Classe 1998, destro, il neobiancorosso arriva dal campionato professionistico cubano, dove ha disputato 105 partite in otto stagioni con la Isla de la Juventud (24 vittorie-32 sconfitte), dimostrando delle ottime qualità. Lo scorso anno è stato il partente della nazionale “roja” ai Mondiali under 23 in Venezuela. Dotato di una palla veloce che viaggia a 91-92 miglia, Carbo promette di dare spettacolo agli sportivi grossetani che da venerdì sera (primo avversario il Godo) seguiranno la poule scudetto

“Sono contento di aver scelto l’Italia e Grosseto, una città importante per il baseball” ha detto il pitcher caraibico al primo allenamento.

Dopo il dietrofront del nicaraguense Braulio Silva, il Bbc Grosseto si è messo subito a caccia di uno straniero che garantisse spessore al monte di lancio nella gara del venerdì sera e la prima scelta è stato questo ragazzo non ancora ventiquattrenne, che ha fornito grosse prestazioni con la nazionale cubana 23 e nella formazione di club. «Un nome – dice il direttore sportivo Filippo Olivelli – che ci è stato garantito da un vecchio amico come Pedro Medina e dal nostro terza base Jorge Barcelàn, che è stato suo compagno per mezza stagione due anni fa con gli Industriales».

Jonathan Carbo, arrivato in Maremma nella tarda serata di martedì, farà il suo debutto con la maglia del Grosseto venerdì sera alle 21 nella gara casalinga contro l’Hort@ Godo che apre la poule scudetto.