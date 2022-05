Nazionali Opes, incetta di metalli preziosi per le atlete dell’Asd Aequilibrium

BAGNO DI GAVORRANO – Successo delle atlete della sezione ritmica della Asd Aequilibrium al campionato Nazionale Opes a Scanno, inaugurato con una pioggia di medaglie.

Nella Categoria preagonistica allieve, Specialità Corpo Libero, Stella Halimi si aggiudica il bronzo mentre Letizia Pepi chiude quarta; nella specialità Cerchio ancora Pepi è vicecampionessa nazionale con un argento.

Nella Specialità Palla quarto piazzamento per Stella Halimi.

Nella Coppia Corpo Libero ancora Stella Halimi con Letizia Pepi si laureano campionesse nazionali.

Per la Categoria Preagonistica Junior, nella Specialità Palla prima fra tutte Gaia Criscuolo, con Flaminia Vannucci che chiude al terzo posto.

Podio tutto maremmano nella Specialità Cerchio con Gaia Criscuolo campionessa nazionale, seguita da Martina Pillitteri, seconda, e Flaminia Vannucci, terza.

Terzo posto infine, nella Specialità Clavette, per Martina Pillitteri mentre nella Squadra Cerchiil team composto da Vannucci, Pillitteri e Criscuolo vince l’oro.

“Siamo orgogliosi dei loro risultati – ha commentato la presidentessa Marcella Vignali – frutto non solo della loro passione ma anche del lavoro e dell’impegno delle loro istruttrici. Ringraziamo sentitamente anche ARCI che ci fornisce lo spazio per allenarci a Bagno di Gavorrano, senza il quale non avremmo potuto partecipare a questi campionati”.