Il Pattinaggio Artistico Costa d’Argento primo al trofeo promozionale Uisp

MONTE ARGENTARIO – Grande affermazione per l’Asd Pattinaggio Artistico Costa d’Argento di Orbetello che si aggiudica il primo posto al trofeo promozionale uisp.

La società argentarina, nata appena 5 anni fa, si è messa alle spalle le altre otto partecipanti della provincia, imprese alcune di storica esperienza, con immensa soddisfazione del presidente e delle insegnanti Alessandra Scarponi, Marta Cianchetta, Gaia Faruolo e Martina Salvini. Questo grazie alle giovani promesse dell’associazione, giovani atlete molto promettenti, la maggior parte alla prima esperienza di gara.

La società è cresciuta tanto in questi anni, considerando soprattutto le condizioni disagiate nelle quali le atlete si allenano in una pista pubblica scoperta senza bagni né spogliatoi, spesso in compagnia di ragazzi che praticano altri sport. Ma le atlete e le insegnanti con tanta voglia di fare continuano da anni gli allenamenti tra palloni, skate e pali dei canestri, con determinazione e passione.