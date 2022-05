Furto in chiesa: svuotata la cassetta delle offerte

RIBOLLA – Ancora un furto in una chiesa della provincia di Grosseto. Ad essere presa di mira, questa volta, è stata la chiesa di Ribolla (nel comune di Roccastrada), nella Diocesi di Grosseto.

Qualcuno si è intrufolato nella chiesa e ha rubato le offerte da una delle cassettine in cui i fedeli lasciando un obolo alla chiesa per accendere una candela.

Sarebbero state rubate circa 50 euro. Il furto è avvenuto durante la mattina, quando la chiesa era vuota.

Non è il primo furto in chiesa. L’ultimo era avvenuto a Grosseto ai danni di alcuni ex voto. Sul furto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Follonica.