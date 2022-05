De Stadio inossidabile, Tognoni nella top five: Himode Bike Follonica in evidenza a Guidonia

FOLLONICA – Bei risultati dell’Himode Bike di Follonica alla seconda edizione del Trofeo Buzzi Unicem organizzato dall’ASD MC Bike Training a Guidonia, prova valida come seconda tappa del circuito XCO Lazio Cup.

Il tracciato, che ha visto al via circa duecento atleti, misurava circa 4 km da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. Follonichesi ancora una volta in evidenza a cominciare dall’inossidabile Marco De Stasio, vincitore in volata negli M3 e che, con questa gara, conquista anche la maglia di capo classifica. Quinto posto tra gli M4 per Denis Tognoni. Prossimo appuntamento il 29 maggio campionato toscano xco a Montevarchi