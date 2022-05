Casa Mora teatro dell’Hockey Under 11, da giovedì le sfide di campionato e Coppa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al Casa Mora di Castiglione della Pescaia iniziano da giovedì le partite delle finali del campionato e della Coppa Italia Under 11, per un totale di 26 incontri. Le prime due squadre di ogni girone, sia di Campionato che di Coppa Italia, saranno qualificate per le rispettive Final Four per la conquista dei trofei, che si giocheranno sabato e domenica. A Castiglione ci sarà una copertura in diretta streaming delle partite visibili sulla pagina Facebook creata appositamente https://www.facebook.com/finaliunder11hp, e sul sito della Fisrtv, oltre a vedere l’andamento di ogni match sempre su hockeypista.fisr.it.

Venerdì alle 20,30 la cerimonia d’apertura ufficiale della manifestazione con la presenza delle autorità.

Le squadre qualificate per le finali Under 11 di Coppa Italia: Rotellistica Camaiore, Thiene e Montecchio Precalcino (Girone A), Montebello, Grosseto e Agrate Brianza (Girone B).

Quelle per il Campionato: Castiglione, Roller Bassano, Bassano 54 e HP Matera (Girone A) e Follonica, Sarzana, Breganze e Amatori Lodi (B).

Un anno fa nel primo trofeo under 11, vinse Thiene (Coppa Italia) e Roller Bassano (Campionato).

Per tutte le info 347-0742525 Irene, 335-8362106 Marcello.