Badminton: le ragazze del Fossombroni sono settime in Italia

GROSSETO – Un percorso iniziato quasi per caso, ma seguito con professionalità e passione. Le ragazze del Fossombroni chiudono l’avventura nel torneo di badminton con un settimo posto a carattere nazionale, ottenuto nella fase finale che si è disputata a Folgaria, in provincia di Trento.

Le campionesse regionali della categoria allieve sono giunte fino ai quarti di finale dopo aver superato il girone eliminatorio e gli ottavi di finale. Un ottimo cammino per la squadra grossetana, composta da Benedetta Bartolini, Clara Nunziatini, Valentina e Veronica Rolando e diretta dall’insegnante della scuola Stefano Rosini. Nel turno dei quarti di finale le grossetane si sono arrese alle rappresentanti del Piemonte, una formazione che è arrivata fino in finale, poi persa contro il Trentino Alto Adige.

Per le ragazze del Fossombroni quindi, si è aperta la strada dei piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Dopo la sconfitta di misura contro il Veneto, è arrivato l’acuto finale per la squadra guidata da Stefano Rosini, in grado di prendersi una rivincita sulla Sardegna, compagine che nel girone eliminatorio aveva superato il Fossombroni.

Questa volta l’epilogo è stato diverso, con la formazione grossetana in grado di mettere in atto una spettacolare rimonta, necessaria per conquistare il settimo posto in Italia. Una bellissima esperienza per le studentesse del Fossombroni che hanno saputo raccogliere la sfida in una disciplina olimpica con un percorso di crescita andato ben oltre le aspettative. Il responsabile dell’indirizzo sportivo del Fossombroni, Amedeo Gabbrielli, e la dirigente scolastica Francesca Dini, si complimentano per l’ottimo risultato ottenuto.