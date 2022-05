Anche Scarlino ha una nuova colonnina per la riparazione delle bici

SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha ricevuto dal Rotary club di Follonica una colonnina per la riparazione delle biciclette.

La donazione rientra in un progetto dell’associazione per la valorizzazione della mobilità sostenibile. L’apparecchio, che potrà essere utilizzato gratuitamente dai residenti e dai turisti, è stato installato in via IV novembre nel centro urbano capoluogo.

All’inaugurazione hanno preso parte, oltre al sindaco Francesca Travison e alla giunta comunale, il presidente del Rotary club follonichese, Pietro Gavazzi, e i soci Ubaldo Savina e Paolo Petri.

La colonnina è dotata di attrezzi per la riparazione e la manutenzione delle biciclette. Il Comune di Scarlino ha accolto con favore la donazione del club: la mobilità sostenibile è infatti uno degli ambiti su cui l’Amministrazione sta lavorando su più fronti, dalla scuola, ai sentieri, alle iniziative rivolte alla promozione dell’uso delle due ruote.