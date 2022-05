Variante Pianetti, Morini: «Le cooperative smentiscono Rossano Galli. Nessun ristorante o supermercato»

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 maggio 2022" su Spreaker.



MANCIANO - «La verità viene sempre alla luce. E ancora una volta le insinuazioni del candidato sindaco Rossano Galli cadono in modo inequivocabile. Basta fraintendimenti, parlano i fatti».

Si torna a parlare della variante urbanistica che riguarda la località Pianetti e dell’iter avviato dal Consiglio comunale nel marzo scorso per valutare la proposta della Cantina del Morellino di Scansano in merito alla realizzazione di un esercizio di vicinato.

«Abbiamo ricevuto – spiega il candidato sindaco Mirco Morini – un documento ufficiale da parte della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, del Caseificio Sociale di Manciano, della Cooperativa Agricola Pomonte e del Consorzio Latte Maremma con il quale si mette definitivamente un punto sulla vicenda “Pianetti”. Nelle ultime settimane il candidato sindaco Rossano Galli aveva più volte insinuato che in quell’area sarebbe stata realizzata un’attività di ristorazione, o addirittura un supermercato, anziché un esercizio di vicinato. Solo menzogne per spaventare gli imprenditori locali, con il solo obiettivo di racimolare voti che evidentemente, considerata la mancanza totale di progetti, non riuscirebbe a ottenere. Purtroppo per lui, anche stavolta ha fatto male i conti: entrambi i candidati sindaci di Manciano hanno ricevuto un documento ufficiale dalle cooperative interessate dal progetto, nel quale smentiscono a chiare lettere ciò che Rossano Galli aveva voluto far intendere».

Ecco i passaggi principali del documento in cui viene chiarita la vicenda. «Ci risulta – scrivono le cooperative – che nei vari incontri con la popolazione vengano riportate da più parti notizie non vere o addirittura fuorvianti riguardo al progetto, nonostante l’incontro pubblico che abbiamo organizzato a Saturnia proprio al fine di favorire un confronto e mostrare trasparenza. Al fine di bloccare sul nascere le voci che ci vedono autori di attività di ristorazione o addirittura dell’apertura un centro commerciale o di un supermercato, teniamo a precisare che nessuna delle citate attività è assolutamente di nostro interesse né contemplata tra le attività permesse dai nostri statuti interni».

«Ecco la verità – conclude Mirco Morini –: lo abbiamo ribadito più volte, anche se Rossano Galli continuava a intimorire i ristoratori e gli esercenti locali. Mancano pochi giorni al voto, e questa volta rivolgiamo noi un appello al candidato Rossano Galli: si concentri sui suoi progetti, se li ha, e smetta di stravolgere la realtà».