Pioggia di reti nell’ultima di campionato Uisp, ecco le quattro semifinaliste

GROSSETO – Sono Montemerano-Montemazzano e Gavorrano-Vetulonia le semifinali nel campionato di calcio Uisp: il quadro è emerso dopo l’ultima giornata di regular season. Il Gavorrano arriva primo nel girone Nord grazie al successo di Scarlino, un punto in più del Montemazzano a cui non basta il 3-0 sul Chiusdino. Nelle altre partite successi di Boccheggiano e Alberese.

Nel girone Sud sorpasso proprio al fotofinish del Montemerano, che guadagna la migliore posizione superando 3-0 il Vetulonia nello scontro diretto. Etruschi comunque in semifinale, rimpianti per il Sant’Angelo a cui non bastano due vittorie nette (recupero con la Polverosa, ultimo turno con l’Argentario). Niente da fare anche per il Talamone, 2-1 al Granducato.

Le semifinali, in gara unica, si giocano lunedì 30 maggio a Montemerano e Gavorrano, sui campi delle prime in classifica.

Quattordicesima giornata

Girone Nord

Risultati

Boccheggiano-Paganico 4-0

Disperata-Gavorrano 0-3

Alberese-Venturina 1-0

Montemazzano-Chiusdino 3-0

Recupero

Disperata-Chiusdino 2-8

Classifica

Gavorrano 38

Montemazzano 37

Chiusdino 20

Disperata 18

Venturina 16

Paganico 11

Alberese 11

Boccheggiano 4

Girone Sud

Risultati

Montemerano-Vetulonia 3-0

Sant’Angelo-Argentario 3-1

Talamone-Granducato 2-1

Polverosa-Seggiano 3-0

Recuperi

Sant’Angelo-Polverosa 4-0

Argentario-Talamone 1-3

Classifica

Montemerano 32

Vetulonia 31

Sant’Angelo 30

Talamone 27

Polverosa 19

Seggiano 9

Argentario 7

Granducato 3

*Una partita in meno

**Due partite in meno