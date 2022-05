Medaglie e sorrisi a Gavorrano: oltre duecento atlete al Trofeo Promozionale Uisp

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 maggio 2022" su Spreaker.



BAGNO DI GAVORRANO - Trionfo di medaglie e di sorrisi a Gavorrano al Trofeo Promozionale Uisp. Organizzato e ospitato dalla locale Asd Pattinaggio Artistico & Hockey Bagno di Gavorrano, è stato un intero week-end sui pattini, che ha visto coinvolte le atlete più piccole delle varie associazioni di pattinaggio della zona: ASD Pattinaggio Artistico & Hockey Bagno di Gavorrano, ASD Follonica Hockey, ASD CUS Albinia, ASD Barbanella uno, Skating Club Grosseto, Hc Castiglione, ATL Il Sole, ASD Costa d’Argento, ASD Gs Pattinaggio Grosseto.

Trofeo Uisp di pattinaggio a Gavorrano

Per alcune atlete è stata la loro prima gara, regalando forti emozioni al grande pubblico accorso per l’evento, in una cornice di sole e di festa.

Con la consueta ospitalità e professionalità, ancora una volta il Pattinaggio Artistico Gavorrano, ha saputo gestire con professionalità e competenza, una competizione che ha visto la partecipazione di ben 220 pattinatrici. Il presidente dell’ASD Domenico Iannibelli si dichiara molto felice e soddisfatto della riuscita dell’evento e ringrazia tutte le associazioni che hanno partecipato al Trofeo, il comitato UISP della provincia di Grosseto, e la CRI di Gavorrano, ma soprattutto chi ha reso possibile la sua realizzazione: infatti è solo grazie all’aiuto volontario di genitori e associati che i campionati promozionali si sono svolte in modo eccellente. Il presidente Iannibelli sottolinea inoltre come queste competizioni, non solo sono il risultato finale di un anno di preparazione ma altresì un momento di aggregazione e di festa all’interno della piccola Comunità di Gavorrano.

Come sempre, l’ASD Pattinaggio Artistico & Hockey Bagno di Gavorrano, si è distinta nel corso degli anni, non solo per i successi delle atlete ma altresì per le proprie iniziative, ed è per questo che ha già nel calendario l’organizzazione di altri eventi. A breve infatti partiranno una serie di eventi con il nome “International Maremma Roller Fest”; si parte subito con la seconda edizione del Trofeo Ketty Sinni, che visto il grande successo dello scorso anno, l’associazione ha deciso di raddoppiare con due date e con più categorie coinvolte: con la collaborazione dell’Atl il Sole, il 2 giugno sarà disputata infatti a Grosseto e vedrà impegnate le atlete della Formula UGA, mentre il 5 giugno a Gavorrano per le atlete di categoria e Formula, il trofeo ha un numero di iscritti pari a 270 atlete. Il calendario proseguirà poi con il consueto e tanto atteso saggio di fine anno, programmato per il 30 luglio nonché, quest’anno, per la prima volta nella zona, sarà organizzato il 29 e 30 ottobre, a conclusione dell’evento “International Maremma Roller Fest”, uno stage internazionale di due giorni che vedrà come insegnanti uno staff tecnico di fama internazionale e insegnanti della Nazionale Italiana.