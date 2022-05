Il podcast del 24 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 maggio 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: martedì 24 maggio 2022

Parliamo del vaiolo delle scimmie che anche in Toscana ha registrato il primo caso. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con i vertici dell’Asl ad Arezzo per fare il punto sulla situazione. Sentiamo le parole del direttore generale dell’Asl Toscana sub est, Antonio D’Urso.

Sulle condizioni del paziente invece ci dà un aggiornamento la direttrice sanitaria Simona Dei.

Adesso la cronaca: Ieri mattina un operaio di una cava di Saturnia, nel comune di Manciano, è rimasto ferito durante il suo turno di lavoro. Si tratta di un uomo di 44 anni. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'operaio stesse lavorando tra alcuni grossi blocchi di travertino. Sul posto è intervenuto il personale dell’emergenza sanitaria della Misericordia di Manciano che ha trasferito l’operaio all’ospedale della Misericordia di Grosseto

Adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 1.974 su 1.897 tamponi processati. Il tasso dei nuovi positivi è del 12,66%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi sono 149.