Follonica Gavorrano ai playoff e in Coppa Italia, Biondi: «Risultati inattesi ma positivi, che sia solo l’inizio»

BAGNO DI GAVORRANO – Finale di stagione su due fronti per il Follonica Gavorrano, che vola in finale dei play-off di Serie D e si giocherà, la prossima settimana, la finale della Coppa Italia di serie D posizionandosi fra le migliori squadre di categoria a livello italiano.

“Il progetto di fusione avviato nel 2018 – ha commentato il sindaco Andrea Biondi – ha prodotto in questi anni risultati inattesi per quanto positivi, non solo per quanto riguarda la competitività della prima squadra, ma risultati eccellenti anche per il settore giovanile”.

“Un progetto che con miopia campanilistica era criticato da pochi – ha aggiunto Biondi – ma accolse l’entusiasmo di molti, compreso il mio in qualità di neo sindaco di Gavorrano. Un entusiasmo che oggi possiamo sostenere essere stato non vano con un coinvolgimento pieno delle comunità attraverso una totale riqualificazione delle strutture sportive ed uno staff con con passione ed organizzazione gestisce sia la scuola calcio che la squadra militante in serie D, con chiare ambizioni verso il calcio professionistico, se vi saranno le condizioni. Alla squadra va il mio sostegno, ed alla dirigenza i miei complimenti, e che questo sia solo l’inizio”.