Donato al Comprensivo Toniolo di Pisa un monitor digitale

PISA – Il progetto dedicato alle scuole di Acqua Village arriva anche a Pisa. La proprietà dei parchi acquatici di Cecina e Follonica ha donato un monitor multimediale di ultima generazione all’Istituto comprensivo Toniolo. Si rinnova con due donazioni, una appunto a Pisa e una a Grosseto, il sostegno dell’azienda del divertimento al mondo scolastico toscano (Nella foto da sinistra: Gli alunni della classe quinta della primaria Novelli; con la dirigente scolastica Teresa Bonaccorsi e la responsabile del plesso Alessia De Petrillo).

Da più di un decennio, Acqua Village ogni anno dona, a titolo completamente gratuito, due strumenti digitali per sostenere la didattica scolastica in Toscana. Nel 2022 il progetto ha fatto tappa anche a Pisa, in particolare alla primaria Novelli di via Cilea, che da adesso ha un nuovo monitor per poter lavorare con i piccoli studenti. «Siamo emozionati perché dopo due anni di stop, torniamo nuovamente nelle scuole – dicono dalla proprietà dei parchi acquatici –. Torniamo con uno dei progetti che ci sta più a cuore, perché riguarda un settore a noi caro, la formazione.

E nel 2022 questa donazione per noi assume un valore ancora più alto: è un modo per ringraziare i docenti, il personale scolastico e gli studenti per il grande lavoro svolto negli ultimi due anni. La pandemia non ha bloccato la scuola grazie a tanti professionisti che, seppur in condizioni avverse, hanno continuato a prendersi cura dei nostri ragazzi, e ai nostri giovani che hanno saputo adattarsi alla didattica a distanza. I parchi acquatici rappresentano il divertimento delle vacanze estive, un premio dopo l’impegno scolastico, così ci piace pensare».

L’ufficializzazione della donazione è avvenuta oggi, martedì 24 maggio, alla presenza della direzione scolastica e di Acqua Village. «Siamo grati ad Acqua Village per questa donazione che arricchisce le opportunità formative dei bambini e delle bambine della nostra scuola – dichiara la dirigente del Comprensivo, Teresa Bonaccorsi –. Ci piace pensare che imparare possa essere anche divertente, sicuramente coinvolgente e stimolante. L’apprendimento è un processo delicato e fondamentale: potenziare gli strumenti per renderlo efficace è senz’altro un buon investimento, di cui ringraziamo Acqua Village».