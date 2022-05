Costone Siena al tappeto: finali di Coppa Toscana per le Under della Gea

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Le ragazze della Gea Acqua & Sapone Grosseto chiudono il girone eliminatorio con l’ennesima vittoria (44-29 a spese del Costone Siena) e approdano alle finali di Coppa Toscana Under 15 alle spalle del Montecatini, che aveva in dote un maggior numero di punti dal campionato. L’obiettivo di partecipare alla fase conclusiva è stato conquistato con una serie di belle prestazioni. E questo lascia ben sperare per le Final Four di Coppa, in programa sabato e domenica al PalaNenni di Vaiano (Prato). Le ragazze di Luca Faragli disputeranno la seconda semifinale, alle 17,15 contro il Basket Golfo Piombino. La manifestazione si aprirà alle 15 con la semifinale tra Montecatini e Pallacanestro Femminile Pisa. Le vincenti domenica si contenderanno il trofeo. Acqua & Sapone può sicuramente regalare questo successo per finire nel migliore dei modi la stagione.

U15, Acqua & Sapone Grosseto-Costone Siena

ACQUA & SAPONE: Di Traglia, Nunziatini 15, De Michele 4, Silva 4, Valleriani, Martini 2, Faragli 19, Rapisarda. All. Luca Farali.

PARZIALI: 13-10, 28-27; 35-25. 44-29.