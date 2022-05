Colazione in Confartigianato: giovedì nuovo appuntamento

GROSSETO – Nuovo appuntamento con la “Colazione in Confartigianato”, giovedì 26 maggio, alle 8 e 30, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26.

Nell’occasione sarà presentato l’evento “Evoluzione di arte e artigianato in Maremma, la sfida di scegliere la crescita tra officine artigiane, scuola e incontri”, in programma il 28, 29, 30 e 31 maggio e 1 giugno nelle Casette Cinquecentesche del Cassero Senese.

La colazione è curata da Panificio 900 “Pizza del Villaggio” di Grosseto.