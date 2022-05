Bilinguismo infantile: un convegno con gli esperti

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - Venerdì 27 maggio alle 17:00, presso le Scuole bilingue di Grosseto in via Saffi 15, si terrà il Convegno sul bilinguismo infantile “Let’s talk about bilinguismo infantile”, organizzato dal Gruppo Esedra, con il patrocinio del Miur.

L’evento si aprirà con l’intervento di Aldo Casali, presidente del Gruppo Esedra; a seguire prenderà la parola Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale della Toscana.

Verrà poi affrontato il tema del bilinguismo a tutto tondo, con lo scopo di sensibilizzare le famiglie, di comprendere i molti vantaggi e benefici di cui un bambino può beneficiare con l’esposizione al bilinguismo; verrà posta inoltre l’attenzione sull’importanza di iniziare un percorso di lingua già a partire dalla scuola dell’infanzia, oltre a sfatare alcuni falsi miti legati al bilinguismo.

Durante il Convegno saranno chiamati a parlare esperti del settore, come Mascia Calcich, esperta in glottodidattica infantile, e Roberta Stefan, consulente di bilinguismo infantile.

Calcich, nel suo intervento dal titolo “Un cervello, due lingue, tanti vantaggi” andrà proprio ad analizzare tutti gli aspetti del bilinguismo infantile, dando spazio alla loro esperienza in questo ambito: “Vi illustrerò quelli che sono i vantaggi sia cognitivi che linguistici che l'educazione bilingue regala ai nostri figli. Parleremo anche di tutto ciò che di falso si pensa e si dice sul bilinguismo cercando di sfatare i principali miti e preconcetti che ruotano intorno a questa tematica”.

Stefania Ricci, imprenditrice di Grosseto, andrà invece ad analizzare l’importanza della lingua inglese nel mondo del lavoro, conoscenza che ormai è quasi data per scontata da quanto sia diventata imprescindibile, e analizzerà proprio questi aspetti nel suo intervento dal titolo “Il valore della lingua inglese nel mondo del lavoro”

Infine la parola sarà data a Silvia Giangravè, ex studentessa delle Scuole bilingue di Lucca che racconterà il suo percorso con un intervento dal titolo “Crescere bilingui”.