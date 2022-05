Atletica, doppietta tricolore per i master biancorossi nelle staffette

GROSSETO – Due gare e due vittorie dell’Atletica Grosseto Banca Tema nei Campionati italiani master di staffette a Salerno. Un’edizione da incorniciare per i biancorossi che vanno a segno nell’evento tricolore con entrambi i quartetti impegnati nella categoria SM40. Il primo successo è della staffetta 4×400 con la partenza dai blocchi di Giuseppe Canuzzi, per passare il testimone a Sergio Mori, Federico Fedi e quindi a Maurizio Finelli. Al traguardo il crono finale è di 3’38”17 per i maremmani che realizzano il miglior tempo non solo nella loro fascia di età, con oltre un secondo di vantaggio sulla Romatletica, ma tra tutte le formazioni in gara e salgono sul gradino più alto del podio.

La squadra grossetana fa il bis e si impone nella staffetta a frazioni crescenti di 100, 200, 300 e 400 metri. Stavolta scatta per primo Giuseppe Acampa, che è anche il tecnico del gruppo biancorosso, seguito nell’ordine da Federico Fedi e Giuseppe Canuzzi mentre è affidata ancora a Maurizio Finelli la chiusura. Ma il risultato non cambia e anzi il trionfo in 2’06”79 è ancora più netto per i portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che si laureano di nuovo campioni italiani master, perché il distacco della Romatletica è di quasi un secondo e mezzo, mentre al terzo posto finisce la squadra della Fratellanza Modena. La società maremmana aveva già vinto il titolo in questa specialità nell’edizione del 2019 ad Abbadia San Salvatore. Non poteva esserci miglior modo per avvicinarsi ai Campionati italiani master individuali su pista che si svolgeranno proprio a Grosseto, tra lo stadio Zecchini e il campo Zauli, in tre giornate dal 10 al 12 giugno.