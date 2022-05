Ordine agronomi e Centro educazione adulti insieme per i corsi di formazione

GROSSETO – L’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Odaf) della Provincia di Grosseto ha stipulato una convenzione con il Centro provinciale istruzione per gli adulti di Grosseto (Cpia 1 Grosseto – Ministero dell’Istruzione) grazie alla quale sarà possibile offrire agli iscritti all’Ordine professionale qualificati eventi formativi.

La convenzione, sottoscritta dal presidente Odaf Fabio Fabbri e dal dirigente scolastico del Cipia 1 Grosseto Giovanni Raimondi, prevede di sviluppare sinergie in materia di formazione professionale su numerose tematiche d’interesse comune, nonché una reciproca collaborazione finalizzata all’organizzazione di iniziative tese a promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo sociale e culturale dei partecipanti e del territorio.

Come prima attività nel corso della primavera è stato organizzato un corso Autocad, riservato agli iscritti Odaf di Grosseto, svoltosi presso la sede del Cpia1 Grosseto.

Il corso ha avuto come obiettivo quello di far acquisire ai partecipanti i fondamenti di Autocad, al fine di far conoscere gli strumenti e le nozioni fondamentali del software e dell’hardware, necessari per lo sviluppo di disegni e progetti 2D partendo dall’ideazione per giungere alla presentazione finale e alla stampa.

Il corso, della durata di 20 ore, ha permesso ai partecipanti l’acquisizione dei relativi crediti formativi.

I dirigenti auspicano che tale collaborazione possa svilupparsi a favore dei professionisti grossetani, giudicando positiva la collaborazione fra diversi soggetti preposti alla formazione professionale.