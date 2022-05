Le Under 13 della Pallavolo Grosseto letali anche in Coppa, Piombino asfaltato

GROSSETO – Inarrestabili le Under 13 della Pallavolo Grosseto. Dopo essersi aggiudicate l’ambito trofeo territoriale Basso Tirreno le giovanissime della Luca Consani sono scese nuovamente in campo per disputare la prima partita della Coppa San Lorenzo vincendo per 3 set a 0 sulle pari età dell’ Unionvolley Piombino.

Le convocate: Viola Armini, Clara Balestri, Cecilia Centrella, Sabrina Delli Castelli, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Sofia Guidoni, Luigina Iaccarino, Viola Murzi, Camilla Peri, Chiara Priori ed Emma Rossi.

Nel frattempo, arrivano tre nuovi allenatori in forze alla società grossetana: Samantha Tommasini, Ilaria Fallani e Simona Faragli, che si uniranno al nuovo progetto sportivo per la Stagione 2022/23.

Samantha, Simona ed Ilaria attualmente tesserati per il Grosseto Volley School, hanno accettato con entusiasmo l’offerta di poter entrare a far parte dello STAFF di Pallavolo Grosseto.

Samantha Tommasini ed Ilaria Fallani, entrambe laureate in Scienze motorie, e Simona Faragli esperto tecnico si occuperanno nello specifico del Settore giovanile S3 mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e professionalità.