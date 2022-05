I Pattinatori Maremmani terza società toscana: tutte le medaglie dei regionali

MARINA DI GROSSETO – Grande successo dei Pattinatori Maremma a San Miniato ai campionati regionali pista di pattinaggio velocità, dove si laureano terza società più forte della Toscana. A livello individuale i Maremmani constano tre titoli regionali e piazzamenti sul podio. le gare della mattina sono riservate ai più piccoli dove arriva la prima medaglia della squadra con l’oro di Giulia Baricci (categoria esordienti), che ha dominato in tutte le tre prove previste. Bene anche le prestazioni degli atleti al primo anno di categoria con il bronzo di Jessica Tei (cat giovanissime), mentre Chiara Baricci è quarta e Agata Bianchini undicesima.

Negli esordienti maschi sesto Davide Tei, ottavo Alessandro Borracelli e decimo Giacomo Zinali. Con le gare gare del pomeriggio ottimo il quarto posto di Alessia Baricci conquistato dopo una caduta e l’oro di Mema Alesandro (cat. junior)nella 5000 a punti, dopo aver ottenuto il terzo posto nella sprint. Le altre medaglie della squadra sono state conquistate da Omero Tafi (cat. Senior) con l’argento nella sprint, Riccardo Trillocco (cat. Senior) bronzo nella 5000 a punti e da Michael Fioretti (cat. Senior) bronzo nella sprint e argento nella 5000 a punti.a fare i conti con la convalescenza gli atleti Mattia Fioretti e Alessandro Carnevali dove non hanno potuto esprimersi al meglio. Nell’ultima gara della giornata (3000 Americana cat. Junior/senior), il team composto dal Mattia Fioretti, Michael Fioretti e Riccardo Trillocco conquista il titolo regionale della specialità.

Contentissima l’allenatrice Elena Sandroni : “Questa gara è stata un feedback della preparazione in prossimità dei campionati italiani di strada a Cassano d’Adda nella prima settimana di giugno per le categorie maggiori e per il trofeo nazionale Bruno Tiezzi a Cremona per le categorie minori a fine giugno”.