Follonica: ecco l’orario di apertura estivo dello sportello per il ritiro della 6Card

FOLLONICA – Con l’arrivo della stagione estiva, cambia l’orario di apertura dello sportello per ritirare la 6Card e il kit per il porta a porta a Follonica. L’orario entrerà in vigore da mercoledì 25 maggio compreso.

Lo sportello, sito nei locali dell’ex Officina Cilindri (comprensorio Ex Ilva, di fianco al Teatro fonderia Leopolda), sarà a disposizione dei cittadini tutti i lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13.

Per ritirare la 6Card o il kit del porta a porta è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (o codice fiscale) ed eventuale delega in carta semplice.

Le nuove utenze dovranno presentare anche copia dell’avvenuta iscrizione al ruolo Tari del Comune di Follonica.

Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.