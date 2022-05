Brillano i giovanissimi del Circolo Bocciofilo: due volte sul podio ai regionali

GROSSETO – A braccia alzate anche gli atleti dei Circolo Bocciofilo Grossetano ai Campionati Regionali di Bocce Juniores specialità Raffa, validi anche come terza prova della Coppa Toscana Juniores 2022. 23 atleti da tutta la regione sono giunti al “Tamiro Martelli” di Scandicci per affrontarsi nelle diverse categorie, in rappresentanza delle società Scandiccese, Affrico Firenze, Cortona Bocce, Pieve a Nievole, Migliarina Viareggio e Bocciofilo Grossetano. La gara individuale unica per le categorie Under 18/Under 15 è stata vinta da Marco Zerboni della Scandiccese, che ha battuto in finale Gabriele Lollini di Pieve a Nievole; terzo e quarto posto per Lorenzo Biagi e Davide Biagi della Migliarina. La gara individuale unica per le categorie Under 12 e Under 10 è andata invece a Maurilio Pinna di Cortona Bocce, vincitore sul compagno di squadra Davide Berta, mentre al terzo posto si è classificato Davide Circu del Circolo Bocciofilo Grossetano e al quarto Andrea Giaimo di Cortona Bocce.

I titoli regionali individuali sono andati a Gabriele Lollini di Pieve a Nievole nell’Under 18, vincitore davanti al compagno di squadra Tommaso Antonelli, a Marco Zerboni della Scandiccese dell’Under 15 davanti ai fratelli Biagi della Migliarina, a Valeria Zerboni della Scandiccese nell’individuale femminile davanti a Iris Facchini dell’Affrico. Per quanto riguarda la prova del tiro di precisione nell’Under 18 ha vinto Antonelli su Lollini, nell’Under 15 Lorenzo Biagi su Davide Biagi.

Nell’Under 12 titolo individuale per Maurilio Pinna di Cortona Bocce davanti al compagno Alessio Giaimo, titolo femminile per Miriam Giocondi sempre di Cortona. Pinna vince anche il tiro di precisione, dove si qualifica seconda Matteo Palange dell’Affrico. Nell’Under 10 vince Davide Berta di Cortona su Davide Circu del Grossetano e Andrea Giaimo di Cortona; quest’ultimo si aggiudica il tiro di precisione su Berta. Tra le squadre Under 12 la migliore risulta Cortona Bocce guidata dall’istruttrice Giulia Pierozzi.

È stata una giornata eccezionale per il movimento boccistico giovanile della Toscana, con tanti ragazzi tornati a confrontarsi e divertirsi in un contesto sportivo ma privo di pressione, capace di valorizzare le loro doti e fornire stimoli sia per i più grandi, sia per i più piccoli per i quali i Campionati Regionali sono risultati una tappa importante del loro percorso sportivo preagonistico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Scandiccese Stefano Iserani Reboli, che ha rimarcato il valore dell’iniziativa, ringraziato il corpo sociale della Bocciofila e FIB Toscana che ne hanno reso possibile lo svoglimento, e ha dato appuntamento alle prossime manifestazioni dei Campionati Regionali: Raffa Senior (28 maggio) e Petanque (5 e 26 giugno).

Gara unica U18/U15

1° Zerboni Marco (Scandiccese)

2° Lollini Gabriele (Pieve a Nievole)

3°-4° Biagi Lorenzo, Biagi Davide (Migliarina).

Gara unica U12/U10

1° Pinna Maurilio (Cortona Bocce)

2° Berta Davide (Cortona Bocce)

3°-4° Circu Davide (C.B. Grossetano) e Giaimo Andrea (Cortona Bocce)

Titoli regionali

U18 Individuale

1° Lollini Gabriele (Pieve a Nievole)

2° Antonelli Tommaso (Pieve a Nievole)

U18 Tiro di precisione

1° Antonelli Tommaso (Pieve a Nievole)

2° Lollini Gabriele (Pieve a Nievole)

U15 individuale:

1° Zerboni Marco (Scandicese)

2° Pm Biagi Lorenzo e Biagi Davide (Migliarina)

Individuale femminile:

1° Zerboni Valeria (Scandiccese)

2° Facchini Iris (Affrico).

U15 Tiro di precisione:

1° Biagi Lorenzo (Migliarina)

2° Biagi Davide (Migliarina)

U12 squadre

1° Cortona Bocce

U12 individuale:

1° Pinna Maurilio (Cortona Bocce)

2° Giaimo Alessio (Cortona Bocce)

Individuale femminile:

1° Giocondi Miriam (Cortona Bocce).

U12 tiro di precisione:

1° Pinna Maurilio (Cortona Bocce)

2° Palange Matteo (Affrico)

U10 individuale:

1° Berta Davide (Cortona Bocce)

2° Pm Circu Davide (C.B. Grossetano) e Giaimo Andrea (Cortona Bocce).

U10 Tiro di precisione:

1° Giaimo Andrea (Cortona Bocce)

2° Berta Davide (Cortona Bocce)