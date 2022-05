Belle vittorie per gli Under del Bsc Grosseto contro Fiorentina Red e Padule

GROSSETO – Netto 21-1 degli Under 15 del Bsc Grosseto sulla Fiorentina red, nella gara di sabato 21 maggio. “Non c’è dubbio – dichiara Daniele Secciani, manager del Bsc Grosseto under 15 – che vittorie di questo genere alzano sensibilmente il morale. È anche vero, però, che dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati e pensare fin da subito alla prossima gara”. Il nuovo appuntamento, infatti, vedrà la squadra biancorossa impegnata sabato 28 maggio contro il Padule di Sesto Fiorentino, allo stadio Simone Scarpelli. Da segnalare, infine, la buona prestazione sul monte di lancio di Mangani e Soldati e un internal home run di Orlandini.

Vincono e convincono sempre di più anche gli “enfants terribles” Under 12 del Bsc Grosseto. Domenica 22 maggio, allo stadio Simone Scarpelli, si sono aggiudicati il match contro il Padule di Sesto Fiorentino, vincendo per 4 a 0. “Manteniamo – commenta Lino Luciani, manager del Bsc Grosseto under 12 – il primato della classifica, chiudendo nel modo più positivo il girone di andata. Adesso è fondamentale continuare ad allenarsi con impegno e serietà, guardando in primis alla nostra crescita sia corale che individuale”. Il prossimo appuntamento per il giovanissimo team biancorosso è quello di domenica 29 maggio, sempre allo stadio Simone Scarpelli, contro il Siena.