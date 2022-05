AtWork cerca-trova lavoro: radiologi, idraulici, baristi, magazzinieri. Tutte le offerte in Maremma

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net.

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. In particolare cerca personale nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a info@ilgiunco.net specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• Azienda di primaria importanza della provincia di Grosseto cerca personale da inserire nella propria struttura fin da subito.

In particolare si cercano tre figure professionali, ragazzi e ragazze, che amano il mondo del vino e che abbiano voglia di comunicarlo.

Le figure riguardano i settori dell’ospitalità e dell’accoglienza e allo stesso tempo addetti al servizio in tavola.

Per presentare la propria candidatura: info@ilgiunco.net.

• Affermato Studio Commerciale e Consulenza del Lavoro con presenza ventennale su Follonica assume Addetto/a Paghe

La risorsa , dopo un adeguato affiancamento , si occuperà elaborazione cedolini, comunicazioni al Centro per l’Impiego, elaborazione mensile contributi ,gestione previdenza complementare, adempimenti mensili e periodici in genere

Requisiti :

Diploma o Laurea breve

Esperienza minimo triennale in analoga posizione presso studi commerciali o aziende

Conoscenza basilare delle procedure di predisposizione dl cedolino

Conoscenza e utilizzo del gestionale PAGHE WEB – Zucchetti

Utilizzo del pacchetto office

La conoscenza della lingua inglese è elemento di particolare apprezzamento per la gestione dei clienti internazionali dello studio.

Si offre:

Contratto a tempo determinato di 6 mesi con concreta possibilità di inserimento a tempo indeterminato PART TIME 36 h settimanali

Inserimento con affiancamento

Ambiente giovane, dinamico e internazionale.

Inviare Cv con foto a : cv.consultingfl@gmail.com

lI curriculum inviato dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.

• Affermato Studio Commerciale e Consulenza del Lavoro con presenza ventennale su Follonica assume Addetto/a Contabile Amministrativo

La risorsa , dopo un adeguato affiancamento , si occuperà in autonomia di contabilità generale, fatturazione, registrazione e controllo documenti contabili, gestione 1° nota , redazione bilanci

Requisiti :

Diploma Commerciale o Laurea in indirizzo economico

Esperienza minimo triennale in analoga posizione presso studi commerciali o aziende

Domina le scienze contabili e fiscali

Conoscenza e utilizzo del gestionale AGO-INFINITY- Zucchetti

Utilizzo del pacchetto office

La conoscenza della lingua inglese è elemento di particolare apprezzamento per la gestione dei clienti internazionali dello studio.

Si offre :

Contratto a tempo determinato di 6 mesi con concreta possibilità di inserimento a tempo indeterminato PART TIME 36 h settimanali

Inserimento con affiancamento

Ambiente giovane, dinamico e internazionale.

Inviare Cv con foto a : cv.consultingfl@gmail.com

lI curriculum inviato dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/03. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.

• Il F.A.R. Maremma s.c.ar.l. cerca figure per contratto di apprendistato da impiegare a tempo pieno presso la propria sede operativa di Grosseto. Le figure individuate dovranno coprire il ruolo di animatore dello sviluppo rurale con mansioni di supporto alle attività di gestione della Strategia Integrata di Sviluppo Locale nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022 e alle attività di gestione della Strategia di Sviluppo del “FLAG Costa degli Etruschi” per il quale F.A.R. Maremma svolge il ruolo di capofila dell’ATS. I soggetti individuati saranno inoltre impiegati anche nell’ambito della predisposizione e della gestione di progetti europei e delle attività di comunicazione. La scadenza per la presentazione della domanda è il prossimo 23/05/2022. Per maggiori dettagli su come presentare la domanda vi invitiamo a visitare il sito del F.A.R. Maremma nella sezione Società Trasparente: https://bit.ly/3KkZnLw

• Azienda di primaria importanza della provincia di Grosseto cerca personale da inserire nella propria struttura fin da subito. In particolare si cercano tre figure professionali, ragazzi e ragazze, che amano il mondo del vino e che abbiano voglia di comunicarlo. Le figure riguardano i settori dell’ospitalità e dell’accoglienza e allo stesso tempo addetti al servizio in tavola. Per presentare la propria candidatura: info@ilgiunco.net.

• L’azienda “Soddu Lavanderia Industriale” cerca personale. In particolare si cercano figure professionali per la prossima attività stagionale da inquadrare in questo modo:

13 addetti alla produzione, magazzino, lavaggio, stiro.

Per le candidature, inviare il proprio curriculum a curriculum.lavanderiasoddu@gmail.com.

Per informazioni:

• web: www.lavanderiasoddu.com

• mail: curriculum.lavanderiasoddu@gmail.com

• tel: 0564.996944

• Cna cerca una/o stagista da impiegare nella sede di Follonica. Lo stage rientra tra quelli promossi nell’ambito del programma “Giovanì sì” della Regione Toscana. Possono fare domanda i ragazzi e le ragazze, fino a 29 anni di età, laureati in Scienze economiche da meno di 24 mesi. Lo/la stagista selezionato potrà migliorare le proprie competenze in materia fiscale e contabile, affiancando il personale di Cna Grosseto. Gli interessati possono inviare la propria candidatura, corredata di curriculum vitae all’indirizzo email: associazione@cna-gr.it.

• McDonald’s assume 15 persone a Grosseto: al via le candidature. Per maggiori informazioni clicca QUI.

• Opportunità di lavoro: Confartigianato cerca personale a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni clicca QUI.

• Tiemme cerca personale: servono autisti per completare lo staff. Per maggiori informazioni clicca QUI.

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: manovale edile, addetto alle pulizie di interni, carpentiere edile, aiuto cuoco di ristorante, inserviente di cucina, Addetti alla vendita di biglietti, cuoco di ristorante, receptionist, addetto al volantinaggio… TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• Si ricercano 2 figure con la qualifica di Ottico, Optometrista e Contattologo. Una per il negozio di Castiglione della Pescaia e l’altra per i negozi di Follonica.

Caratteristiche richieste: due anni di esperienza, competenze tecniche, ottime doti relazionali, gestione della clientela, capacità commerciali, automunito/a. Contratto di lavoro: Full Time

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: info@otticabracci.com

• Tutto il buono di frutta, verdura, centrifughe, frullati, insalatone e tanto altro: Fruit Bar Grosseto è il bar dove salute e gusto si incontrano, dando vita a mix golosi e colorati per la colazione, il pranzo e la merenda.

Si trova all’interno del Centro Commerciale Maremà, in via Ecuador, ed è alla ricerca di un/a apprendista da inserire nell’organico con il ruolo di banconista e barista per un minimo di 6 mesi, con possibilità di rinnovo contrattuale.

Gli interessati possono inviare il loro CV all’indirizzo e-mail fruitbargrosseto@gmail.com.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo: aiuto cuoco, cameriere sala, caffettiere, lavapiatti, cameriera ai piani, cameriere sala, chef de rang, barista, cuoco, receptionist…Se vuoi candidarti a queste offerte: invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di Grosseto tel 3387537001

1) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un apprendista ricevimento max 29 anni no alloggio pat b automunita preferibile minima esperienza conoscenza lingua inglese (cod 14367)

2) campeggio a Punta Ala ricerca un addetto al ricevimento con minima esperienza e conoscenza lingua inglese no alloggio orario su turni pat b automuniti (cod 14574)

3) pubblico esercizio/bar a Fonteblanda ricerca barista o aiuto cuoca o cuoca con esperienza contratto anche possibilità a tempo indeterminato orario di giorno (cod 14611 e 14612)

4) bar a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente da aprile 2022 una cameriera di sala anche minima esperienza orario serale dalle 17 in poi

5) albergo a Marina di Grosseto ricerca una cameriera di sala orario spezzato max la sera fino alle 22 minima esperienza

6) albergo a Braccagni ricerca una cameriera ai piani con esperienza nel settore orario part time la mattina 5 giorni su 7 pat b automunita

7) pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un lavapiatti minima esperienza orario serale un aiuto cuoco e due camerieri minima esperienza no alloggio orario serale pat b automuniti

8) pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca un lavapiatti e un cameriere di sala orario serale no alloggio stagione lunga pat b automuniti e un cuoco con vitto e alloggio

9) pubblico esercizio a Talamone ricerca un lavapiatti e un cameriere di sala orario serale no pat b possibilità di passaggio su Grosseto

10) albergo a Punta Ala ricerca una reception con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese, un’addetta prenotazioni con minima esperienza e conoscenza lingua inglese, un portiere di notte urgente con minima esperienza e lingua inglese, una massaggiatrice/estetista, due cameriere ai piani, uno chef di cucina con esperienza nel settore e un sous chef con esperienza, un maitre hotel con esperienza di gestione della sala con lingua inglese e un cameriere anche minima esperienza, un capo barman con esperienza di bar tender, un economo e un magazziniere con esperienza tutti con vitto e alloggio da maggio a ottobre

11) stabilimento balneare a Marina ricerca un aiuto cuoco anche minima esperienza orario solo di giorno da maggio a settembre

12) albergo a Castiglione della Pescaia ricerca con vitto e alloggio un capo partita e una segretaria ricevimento con esperienza

13) pubblico esercizio a Sticciano ricerca da maggio 2022 un’aiuto cuoca con minima esperienza orario serale part time pat b automunita

14 ) pubblico esercizio a Talamone ricerca due capi partita con alloggio possibilità di lavoro stagionale o a tempo indeterminato e un cameriere da maggio a ottobre con vitto e alloggio

15) albergo a Punta Ala ricerca un chef de rang con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese e un’addetta alla lavanderia 6.40 al giorno dalle 8 alle 15.10 oppure dalle 9.30 alle 16.40 dal 21 maggio al 12 ottobre un giorno di riposo si preferisce personale della zona Grosseto o limitrofe ma si valuta anche alloggio

16) bar alla Giannella ricerca due baristi uno di mattina dalle 8 alle 16 e uno dalle 16 alle 24 anche minima esperienza e un tuttofare di cucina orario spezzato no alloggio ma rimborso benzina pat b automuniti

17) albergo a Marina di Grosseto ricerca un aiuto pizzaiolo da maggio 2022 anche minima esperienza

18) albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca un giardiniere e un manutentore con esperienza nel settore pat b automuniti da maggio a ottobre e un cameriere di sala da maggio a ottobre

19) albergo a Marina di Grosseto ricerca un’addetta colazioni con esperienza bar caffetteria orario 7.00-13.00 da maggio 2022

20) albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca tre lavapiatti con minima esperienza uno da metà maggio a metà ottobre e uno da inizio giugno a metà settembre con vitto e alloggio un’addetta mensa dalle 10.30 alle 15.00 part time con un giorno di riposo non alloggio pat b automunita, tre cameriere ai piani orario di giorno da inizio giugno a fine settembre no alloggio pat b automunite, chef de rang con esperienza nel settore da giugno a fine settembre con vitto e alloggio e un capo partita da giugno a settembre con vitto e alloggio

21) albergo a Monte Argentario ricerca con vitto e alloggio cameriere di sala con esperienza minima, chef de rang con esperienza nel settore e aiuto barman contratto di 6 mesi

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

IDRAULICO – La risorsa selezionata si occuperà di installazione, manutenzione e collaudo di impianti idraulici civili ed industriali.

Luogo di lavoro: Grosseto

Contratto: si offre contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento

Requisiti

Il profilo ideale ha maturato pregressa esperienza nella mansione, possiede un’ottima manualità, ed è a conoscenza degli impianti idraulici civili e industriale. Completano il profilo massima serietà, disponibilità e flessibilità.

BARISTA – Il candidato si occuperà delle seguenti attività: preparazione servizio caffè e bevande calde, servizio clientela al banco, allestimento bancone, gestione cassa.

Luogo di lavoro: Grosseto

Orario: Full-time con un giorno di riposo

Si offre: contratto a tempo determinato

Requisiti

Il candidato dovrà essere in possesso di:

ottime doti relazionali

predisposizione al contatto con il pubblico

flessibilità e disponibilità

massima serietà

CAMERIERE – Personale di sala, con disponibilità al servizio a pranzo o a cena o entrambi.

La risorsa dovrà lavorare all’interno di un gruppo di lavoro e si occuperà del servizio di sala all’interno del ristorante, supporto alle attività di cucina, gestione degli ordini e cassa.

Requisiti

Il candidato ricercato dovrà essere:

automunito

predisposto al contatto con il pubblico

in possesso di buona capacità di organizzazione

Si richiede flessibilità oraria e per tutto il periodo estivo

ORMEGGIATORE – Ormeggiatore con qualifica di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo)

Il profilo ideale è in grado di padroneggiare le tecniche e le attrezzature per i lavori subacquei.

Sede di lavoro: Grosseto

Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali

Contratto: tempo determinato, 6 mesi con prospettive di inserimento

CCNL di categoria

Requisiti

Il candidato ricercato dovrà essere in possesso di:

Qualifica di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo)

Dimestichezza a operare in ambiente subacqueo

Conoscenza degli strumenti di comunicazione subacquea

Massima serietà

AUTISTI – autisti in possesso di patente C e CQC.

Sede di Lavoro: Campagnatico (Gr)

Il candidato ideale si occuperà di carico e scarico dei prodotti, trasporto merci nella provincia di Grosseto e limitrofi.

Si offre prima assunzione con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, full time, con prospettive di inserimento in azienda.

Requisiti

Il candidato ricercato dovrà essere in possesso di:

Patente C e CQC

Passione per la guida

Precisione

Affidabilità

MAGAZZINIERE – ManpowerGroup, ricerca per solida realtà operante nel settore del food service, profili di MAGAZZINIERI.

Sede di Lavoro: Grosseto (Gr)

Siamo alla ricerca di profili in possesso di buone capacità organizzative, forte propensione alle relazioni interpersonali, doti comunicative e massima serietà.

Il candidato si occuperà di carico/scarico merci e gestione del magazzino.

La struttura in cui opererà è definita da un ambiente accogliente, dinamico e altamente professionale.

Si offre prima assunzione con contratto a tempo determinato, richiesta disponibilità full time e a lavorare su turni, anche notturni.

Requisiti

Il candidato ricercato dovrà essere in possesso di:

Attitudine al lavoro di squadra

Capacità di comunicazione

Ottima conoscenza della Italiana

Sono graditi il possesso del patentino del muletto e la conoscenza dell’attività di picking

ADDETTO GENERI VARI GDO – è gradita precedente esperienza, anche minima, nella mansione

Richiesta disponibilità ad effettuare turni part time, turni spezzati e flessibilità oraria.

Richiesti: attestato Haccp e sicurezza sul lavoro.

Zona di lavoro: Castiglione della Pescaia

Requisiti

Esperienza anche minima, disponibilità al lavoro su turni con flessibilità oraria e possesso HACCP/Sicurezza sul lavoro

MAGAZZINIERI – Profili in possesso di buone capacità organizzative, forte propensione alle relazioni interpersonali, doti comunicative e massima serietà.

Il candidato si occuperà di carico/scarico merci, gestione del magazzino e consegne con brevi tragitti in zona limitrofa.

La struttura in cui opererà è definita da un ambiente accogliente, dinamico e altamente professionale.

Si offre prima assunzione con contratto a tempo determinato con prospettive, richiesta disponibilità full time.

Requisiti

Il candidato ricercato dovrà essere in possesso di:

Patente B

Attitudine al lavoro di squadra

Capacità di comunicazione

Ottima conoscenza della Italiana

È gradito il possesso del patentino del muletto

ADDETTO ORTOFRUTTA – Manpower, filiale di Grosseto, seleziona personale PER IL REPARTO ORTOFRUTTA.

Le risorse ideali hanno maturato esperienza nella Grande Distribuzione Organizzata e sono specializzati nel reparto Ortofrutta.

Completano i profili la forte predisposizione al contatto con il pubblico e la disponibilità a lavorare nei turni prefestivi e festivi. Hanno, inoltre, ottime doti comunicative e gestionali e soprattutto hanno passione per il settore consigliando i prodotti sulla base delle richieste del cliente.

Il profilo ideale possiede una conoscenza degli ortaggi, della frutta e della verdura e una predisposizione all’utilizzo dei palmari per inserimento codici a barra e hanno doti mnemoniche. E’ una mansione che prevede, inoltre, la movimentazione manuale dei carichi. Le risorse dovranno essere in possesso di attestato HACCP in corso di validità e attestato sulla sicurezza generale, Automuniti

ADDETTO/A BANCO PESCHERIA – Si richiede disponibilità a lavorare su turni spezzati, PART-TIME, flessibilità oraria e automuniti.

E’ richiesto il possesso di attestato Haccp e sicurezza generale sui luoghi di lavoro della durata di 4 ore in corso di validità.

ZONA DI LAVORO: ORBETELLO/ALBINIA/MONTE ARGENTARIO/FONTEBLANDA

Il profilo ideale possiede pregressa esperienza nella mansione, si richiede buona conoscenza del prodotto di riferimento, capacità nella pulitura (lavaggio e deliscamento), conservazione, preparazione (mantenimento e tempi di cottura) esposizione del prodotto. Allestimento del banco e vetrina di riferimento.

ADDETTI/E BANCO GASTRONOMIA – La risorsa si occuperà di pulizia e preparazione del banco, possiede autonomia nel taglio di affettati e formaggi, Dimestichezza con la pesatura e le bilance, Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

Richiesta disponibilità ad effettuare turni PART-TIME, turni spezzati e flessibilità oraria.

E’ richiesto il possesso di attestato Haccp e sicurezza generale sui luoghi di lavoro della durata di 4 ore.

ZONA DI LAVORO: ORBETELLO/ALBINIA/MONTE ARGENTARIO/FONTEBLANDA

Il profilo ideale possiede Esperienza pregressa di almeno 6 mesi, presso Supermercati, con l’utilizzo di dispositivi di reparto come coltelli, affettatrici, bilance, e conoscenza della relativa metodologia di utilizzo. Si richiede una buona conoscenza dei prodotti alimentari trattati (formaggi, salumi, latticini, etc. ) anche di vendita di zona.

ADDETTO SUPERMERCATI – Si selezionano addetti/e reparto gastronomia, cassa e rifornimento scaffali. è gradita precedente esperienza, anche minima, nelle mansioni.

La risorsa ideale per il reparto gastronomia è in grado di utilizzare affettatrici e bilance. Richiesta disponibilità ad effettuare turni part time, turni spezzati e flessibilità oraria.

E’ richiesto il possesso di attestato Haccp. ZONA DI LAVORO: FOLLONICA/CASTIGLIONE DELLA PESCAIA/SCARLONO.

OPERAIO – Manpower filiale di Grosseto, ricerca: Operaio/a Generico/a di Produzione.

La risorsa sarà inserita all’interno del comparto produttivo, nella varie fasi di preparazione alimentare, utilizzando appositi macchinari.

Si offre primo contratto in somministrazione con possibilità di proroga.

Orario di lavoro: Full time, Su turni giornalieri (no notturni)

Luogo di lavoro: Monte Amiata

ADDETTO ALLA CONTABILITA’ – Il profilo ideale ha maturato comprovata esperienza in ambito amministrativo, bilancio, contabilità ordinaria, bollettazione, fatturazione attiva e passiva, prima nota presso aziende o studi commerciali, in grado di lavorare in autonomia.

SEDE DI LAVORO: Capalbio (GR)

Le figure inserite potranno operare in un ambiente accogliente, dinamico ed altamente professionalizzante.

Si offre prima assunzione con contratto a tempo determinato 2 mesi + proroghe, part-time.

TECNICO DI RADIOLOGIA – Il candidato dovrà operare presso struttura sanitaria a gestione diretta e avrà possibilità di inserirsi in uno dei seguenti ambiti: Radiologia tradizionale, Diagnostica per immagini, Medicina nucleare, Radiologia interventistica, Emodinamica diagnostica.

Il Tecnico svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie.

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all`Albo da produrre in sede di colloquio di selezione

– Assicurazione RC

– Preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare

– Domicilio nella città

– Automunito/a

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

ADDETTI BANCO GASTRONOMIA – Il profilo ideale possiede Esperienza pregressa di almeno 6 mesi, presso Supermercati, con l’utilizzo di dispositivi di reparto come coltelli, affettatrici, bilance, e conoscenza della relativa metodologia di utilizzo. Si richiede una buona conoscenza dei prodotti alimentari trattati (formaggi, salumi, latticini, etc. ) anche di vendita di zona.

La risorsa si occuperà di pulizia e preparazione del banco, possiede autonomia nel taglio di affettati e formaggi, Dimestichezza con la pesatura e le bilance, Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

Richiesta disponibilità ad effettuare turni PART-TIME, turni spezzati e flessibilità oraria.

E’ richiesto il possesso di attestato Haccp e sicurezza generale sui luoghi di lavoro della durata di 4 ore. ZONA DI LAVORO: ORBETELLO/ALBINIA/MONTE ARGENTARIO

COMMIS DI SALA – Il Commis di Sala dovrà preparare i tavoli e tutti gli altri elementi della sala, in supporto allo chef de rang. Dovrà essere sempre pronto ad occuparsi della preparazione e l’allestimento della sala, del posizionamento delle posate e dei bicchieri, secondo il tipo di pietanze che verranno servite, prenderà le ordinazioni al tavolo, si interfaccerà con la cucina, portando i piatti da servire ai vari tavoli, gestirà le operazioni di pulizia dei tavoli e delle attrezzature utilizzate in cucina o durante il servizio, gestirà il flusso di clienti e di eventuali tempi di attesa. La struttura in cui opererà è definita da un ambiente dinamico, altamente professionale e collocata nel segmento Luxury. Le figure inserite potranno operare in un ambiente accogliente, dinamico ed altamente professionalizzante, godranno di vitto e alloggio a carico della struttura per tutta la durata contrattuale.

Il candidato ricercato dovrà essere in possesso di:

Diploma Alberghiero

Attitudine al lavoro di squadra

Capacità di comunicazione spiccata

Esperienza pregressa nel settore Hospitality di alto livello

Conoscenza degli standard di servizio delle catene Leading e Luxury con le relative modalità di gestione del cliente

Ottima conoscenza della Lingua Inglese e Italiana

Si offre prima assunzione con contratto a tempo determinato, richiesta disponibilità full time e a lavorare su turni.

Luogo di lavoro: Manciano.

CHEF DE RANG – Lo Chef de Rang si occuperà di curare la mise en place dei tavoli assegnati e di quelli destinati al servizio. Questo professionista dovrà dimostrarsi molto versatile e proattivo. La struttura in cui opererà è definita da un ambiente dinamico, altamente professionale e collocata nel segmento Luxury. Le figure inserite potranno operare in un ambiente accogliente, dinamico ed altamente professionalizzante, godranno di vitto e alloggio a carico della struttura per tutta la durata contrattuale.

Il candidato ricercato dovrà essere in possesso di:

Diploma Alberghiero

Attitudine al lavoro di squadra

Capacità di comunicazione spiccata

Esperienza pregressa nel settore Hospitality di alto livello

Conoscenza degli standard di servizio delle catene Leading e Luxury con le relative modalità di gestione del cliente

Ottima conoscenza della Lingua Inglese e Italiana

Si offre prima assunzione con contratto a tempo determinato, richiesta disponibilità full time e a lavorare su turni.

Luogo di lavoro: Manciano.

ADDETTO AL BANCO E ALLA VENDITA – La risorsa si occuperà della preparazione di aperitivi, vendita assistita di prodotti tipici locali e di vini, gestione ordinazioni e pagamenti alla cassa.

Il profilo ideale ha una conoscenza delle tecniche di vendita diretta al cliente, preferibile esperienza nel settore ristorativo/alimentare. La risorsa deve essere in grado di fornire consigli per la Scelta dei prodotti. Il lavoro si sviluppa su turni, 6 giorni su 7 con un giorno di Riposo infrasettimanale. Richiesto attestato Haccp in corso di validità.

Contratto: Si offre inserimento diretto con l’azienda, contratto a Tempo Determinato.

Zona di Lavoro: Monte Argentario (Gr)

4 CUOCO CAPO PARTITA – Le risorse avranno l’obiettivo di coordinare e supervisionare per assicurare l’efficienza di tutto il lavoro di cucina, richiesta esperienza pregressa nella mansione, ottime doti organizzative e autonomia nella preparazione delle pietanze e corretta cottura. Si offre possibilità di Vitto e Alloggio.

Competenze

Completano il profilo flessibilità, forte passione per la cucina e predisposizione al lavoro in team.

Si offre assunzione diretta con contratto full time a Tempo Determinato.

Sede di lavoro: Manciano (GR)

GIUNTISTA FIBRA OTTICA – Il giuntista si occupa della posa della rete interamente in fibra ottica attraverso la realizzazione di giunzioni e cablaggi in fibra ottica FTTH, oltre che effettuare test di funzionamento e configurazioni.

Il percorso, svolto in Aula e in Laboratorio con tecnici del settore, mira a preparare giuntisti con conoscenza di:

– Fondamenti (architetture e componenti realizzazioni),

– Posa (trincea palificata, facciata più cavo verticale),

– Giunzione (lavorazione e attestazione cavo),

– Delivery (processi of, lavorazioni cavo (vert) misure),

– DPI terza categoria nel rispetto degli standard di qualità applicati da aziende di eccellenza nel settore.

Chi conseguirà il corso con profitto riceverà l’attestato di giuntista fibra ottica, valido su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di essere assunto presso importante Azienda terzista con cantieri presenti in tutta la Toscana.

Luogo di lavoro: Toscana

Luogo del corso: Roma

Durata del corso: 160 ore (3 settimane in presenza, mentre la quarta settimana sarà svolta on line).

Requisiti

– Non è richiesto un titolo di studio particolare

– Patente B

– Forte motivazione ad intraprendere un percorso professionale nel settore

AUTISTA CONSEGNATARIO – Le figure, inserite all’interno del team di distribuzione, rispondendo direttamente al responsabile di stabilimento, si occuperanno delle seguenti attività: carico e scarico dei prodotti, trasporto merci nella provincia di Grosseto e limitrofi.

Il/la candidato/a ideale è in possesso di Patente di guida categoria B ed ha maturato un’esperienza anche minima nella mansione, guidando mezzi Furgonati. Deve conoscere i collegamenti stradali della zona di lavoro e le regole in materia di trasporto merci. Completano il profilo ottime doti organizzative, flessibilità, affidabilità, puntualità e disponibilità a lavorare la mattina presto. Orario 40 ore settimanali, 6 giorni su 7

Requisiti

Patente B, minima esperienza pregressa, passione per la guida, precisione, affidabilità.

STAGE INGEGNERE – Il profilo ideale è in possesso di una buona conoscenza delle metodologie di valutazioni e analisi di rischio, ha maturato una breve esperienza in attività di implementazione o realizzazione del modello WATER SAFETY PLAN (WSP), ha un background di tipo normativo circa l’ambito comunitario, nazionale e regionale ed in riferimento a gestione, pianificazione e monitoraggio delle risorse idriche con una certa padronanza degli argomenti nel settore chimico e microbiologico dell’acqua, processi di potabilizzazione per il consumo umano ed i relativi reagenti. La persona verrà inserita inizialmente in STAGE all’interno dell’Ufficio di riferimento ed andrà a supportare il team in attività multidisciplinari, rapportandosi quindi a più livelli con referenti interni ed esterni, supporterà le attività di valutazione dell’andamento dei parametri quali-quantitativi delle fonti idriche e seguirà attività di sopralluogo, verifica ed analisi delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.

Richiesta Laurea in Ingegneria Chimica, Civile, Idraulica e Ambientale, o titoli equipollenti, gradita iscrizione all’albo professionale di riferimento, ottima conoscenza dei sistemi GIS e CAD, del pacchetto Office, buona conoscenza dell’inglese tecnico, in possesso di patente B, organizzazione, intraprendenza, Curiosità e Proattività.

Sede di Lavoro: Grosseto (GR).

Requisiti

Laurea in Ingegneria Chimica, Civile, Idraulica e Ambientale, o titoli equipollenti, gradita iscrizione all’albo professionale di riferimento

STAGE CREDIT MANAGEMENT ASSISTANT – Il profilo ideale è in possesso di background economico e/o statistico, con una certa padronanza degli argomenti in ambito finanziario, rischio del credito, analisi costi/benefici, definizione di proposte di transazione/cessione/radiazione/svalutazione dei crediti. La persona verrà inserita inizialmente in STAGE all’interno dell’Ufficio Credit Management ed andrà a supportare il team in attività multidisciplinari, rapportandosi quindi a più livelli con referenti interni ed esterni e seguendo attività di supporto nelle analisi e nella valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Richiesta Laurea Magistrale in Economia o in Scienze statistiche ed economiche, ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare di Excel), conoscenza della metodologia Agile, in possesso di patente B, Curiosità e Proattività.

Sede di Lavoro: Grosseto (GR).

STAGE OPERATION E SVILUPPO INFRASTRUTTURE – La risorsa si occuperà di:

– Supportare i colleghi nelle attività di monitoraggio sulle performance di impianti e reti, verificandone il funzionamento, monitorandone guasti/richieste provenienti da segnalazioni interne ed esterne, interfacciandosi con le varie unità della filiera con lo scopo di ridurre i tempi ed aumentare l’efficacia nella risoluzione;

– Collaborare nell’analisi dei parametri e nell’avvio della manutenzione predittiva;

– Collaborare alla valutazione delle richieste di intervento per nuove opere o per le manutenzioni straordinarie di reti ed impianti;

– Collaborare alla redazione del Documento di Inizio Progettazione (DIP) ove necessario;

– Effettuare screening delle opportunità di finanziamento pubblico, monitoraggio bandi e verifica di coerenza con le attività aziendali ed in particolare con quelle connesse all’innovazione e alla ricerca, supportando il Responsabile nella gestione dei rapporti con l’ente finanziatore e stakeholder di progetto;

– Supportare la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione finanziati da istituzioni nazionali e/o europee (es. Horizon Europe, Life, PNRR, etc.);

– Elaborare periodicamente analisi e reportistica.

Sono necessari i seguenti requisiti:

– Laurea magistrale in Ingegneria Civile e/o Ambientale e/o Chimica e/o Gestionale conseguita da non più di 18 mesi;

– Iscrizione all’albo professionale (preferibile);

– Conoscenza del Project Management e il Risk Management;

– Conoscenza del framework normativo, finalità e missioni dei fondi comunitari, in particolare del PNRR

– Ottima padronanza del pacchetto office e della lingua inglese.

Sede di lavoro: Grosseto.

Inquadramento: Stage con rimborso spese e buono pasto.

INGEGNERE IDRAULICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE – La risorsa si occuperà di:

Partecipare alle attività di progettazione di impianti di trattamento acque reflue/potabili e di reti fognarie e acquedottistiche complete di manufatti ad esse associate nell’ambito dei lavori pubblici (ex D.Lgs 50/2016 art.23), nonché secondo i contratti sottoscritti con le Società controllate da ACEA SpA;

Collaborare nel curare la progettazione nelle varie attività, dalla redazione di relazioni, capitolati e specifiche tecniche fino alla definizione degli input per gli elaborati grafici redatti dai disegnatori, verificandone la conformità alle specifiche scelte progettuali adottate;

Partecipare alle attività di rilievo topografico di impianti e/o di reti fognarie ed acquedottistiche eseguite da terzi;

Collaborare con l’ufficio tecnico attraverso discussioni, istruzioni scritte o disegni preliminari per sviluppare concetti di design e preparare relazioni e disegni;

Sede di lavoro: GROSSETO

Inquadramento: iniziale contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con prospettive di crescita professionale in Azienda.

CANTINIERE – La risorsa sarà inserita all’interno dell’area produttiva, seguirà il ciclo produttivo e le varie fasi della produzione. In particolare, si occuperà del travaso vino in vasche inox, botti e barrique, filtrazione del vino, dell’igiene della cantina, imbottigliamento, confezionamento. Inoltre, si occuperà della Vendemmia nelle fasi di ricevimento uva, pressatura, travasi e igiene macchine.

Requisiti

La risorsa ideale ha già maturato esperienza pregressa nella mansione ed è preferibilmente in possesso di diploma in ambito agrario e/o laurea in Enologia. Si offre un contratto full time settore agricolo. Luogo di lavoro: Scansano

CARPENTIERI – Requisiti Minimi: Diploma di Licenza Media e/o con Attestato di Scuola Professionale Tecnica Esperienza anche minima come operaio nella cantieristica edile e/o industriale

Si offre:

Corso di formazione professionalizzante completamente gratuito, suddiviso tra parte teorica e parte pratica. Previsto alloggio, colazione e pranzo per i candidati fuori sede.

Percorso di inserimento lavorativo con assunzione attraverso contratto di somministrazione di 8mesi. Previsto vitto e alloggio per i fuori sede.

Sede di lavoro: Cantieri area LIGURIA – TOSCANA – LOMBARDIA – ABRUZZO

Requisiti

Candidati con Attestato di Scuola Professionale Tecnica ed esperienza anche minima come operai edili nella cantieristica edile e/o industriale

ADDETTI CASSA/RIFORNIMENTO SCAFFALI – Il profilo ideale possiede buona presenza e predisposizione al cliente. Inoltre è richiesta precedente esperienza come addetto alla vendita e gestione completa della cassa (apertura, chiusura e conteggio degli importi).

Necessaria esperienza pregressa nei reparti di allestimento merce e gestione della cassa sia di negozi di piccola distribuzione, sia provenienti da negozi di catena.

Richiesta buona dialettica, gentilezza, accortezza verso il cliente.

Automuniti e disponibili ad orari part-time e ad effettuare turni spezzati.

E’ richiesto il possesso di attestato Haccp e sicurezza generale sui luoghi di lavoro, della durata di 4 ore.

Richiesta idoneità fisica alla mansione.

ZONA DI LAVORO: MONTE ARGENTARIO/ORBETELLO

Requisiti

E’ richiesto il possesso di attestato Haccp e sicurezza generale sui luoghi di lavoro, della durata di 4 ore.

ADDETTO MAGAZZINO – Per importante Azienda Cliente, operante nel settore Edile, Manpower SRL, filiale di Grosseto, ricerca 1 Magazziniere/Addetto Vendita.

La risorsa si occuperà di Carico/scarico Merce, allestimento e rifornimento scaffali, vendita al dettaglio e assistenza alla clientela.

Il profilo ideale possiede buona presenza e predisposizione al cliente, richiesta precedente esperienza come addetto alla vendita e gestione completa del Magazzino.

Necessaria esperienza pregressa nei reparti di allestimento e vendita di merce sia in negozi di piccola distribuzione, sia in negozi di catena. Richiesta buona dialettica, gentilezza, accortezza verso il cliente.

Automuniti e disponibili ad orari Full time e ad effettuare turni spezzati.

E’ richiesto il possesso di attestato sicurezza generale sui luoghi di lavoro, della durata di 4 ore, Utilizzo di transpallet manuale/elettrico.

Richiesta idoneità fisica alla mansione e massima serietà.

Contratto iniziale a Tempo Determinato, prospettive di inserimento a tempo indeterminato.

SEDE DI LAVORO: Grosseto (Gr)

OPERAI ADDETTI/E ALLA LINEA DI PRODUZIONE – Le Risorse saranno adibite alla preparazione, all’etichettatura ed al confezionamento dei prodotti. Il/La candidato/a ideale è in possesso di minima esperienza pregressa nella mansione, attestato HACCP in corso di validità, idoneità fisica alla mansione.

Si richiede disponibilità a lavorare dal Lunedì al Sabato, su turni suddivisi a partire dalle ore 4:00 alle ore 22:00.

Contratto: full time, a tempo determinato.

Si valutano anche persone senza esperienza.

Sede di Lavoro: Zona Monte Amiata

ADDETTI/E VENDITA – Le candidature devono essere in possesso di Diploma quinquennale e/o Laurea, è gradita la conoscenza dei software di progettazione quali Autocad.

E’ prevista una formazione di qualche settimana full time direttamente sul PV per acquisire le competenze tecniche e relazionali richieste per lo svolgimento del ruolo.

Motivazione, forte orientamento al cliente, flessibilità e ottime capacità relazionali sono requisiti fondamentali.

Orario di lavoro: terminata la formazione full time, l’orario di lavoro sarà part time 20 ore settimanali distribuite su turni da lunedì alla domenica con un gg di riposo

Inquadramento: contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato

Sede di lavoro: Scarlino (GR)

OSS – Il/La candidato/a dovrà operare presso RSA dell`Azienda e sarà impegnato su più reparti in base elle esigenze interne.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. Il nostro Cliente:

RSA Massa Marittima

Il profilo:

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Toscana da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI;

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);

– Automunito/a.

Requisito preferenziale aver conseguito attestato corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario inserire nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

Requisiti

– Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Toscana da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI;

CARPENTIERE – Candidati con Attestato di Scuola Professionale Tecnica ed esperienza anche minima come operai edili nella cantieristica edile e/o industriale

I candidati saranno coinvolti in un processo formativo gratuito e professionalizzante.

Il corso sarà articolato in 200 ore, suddivise in formazione teorica e pratica, volte a guidare i candidati nell’acquisizione di competenze ed esperienza teorico – pratica per le attività di carpentiere edile ed industriale

Al superamento del corso l’azienda propone un percorso di inserimento lavorativo con contratto di somministrazione di 6/12 mesi nell’ambito delle attività di carpentiere:

Preparazione del posizionamento, della chiusura e del fissaggio delle casseforme, realizzare i casseri per i getti in calcestruzzo e cemento armato, individuare sul disegno i ferri di armatura, tagliarli su misura, sagomarli e posarli in opera.

Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato, sia nuove che finalizzate al recupero e consolidamento, predisponendo i ferri di armatura, realizzando le casserature in legno o altri materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio e disarmando le strutture costruite. Assembla in opera elementi semi-prefabbricati e prefabbricati ed esegue opere di finitura in calcestruzzo.

Costruzione, installazione, riparazione e demolizione di strutture e parti di strutture composte da legno, ferro, cemento ecc.

Inserimento del getto di calcestruzzo e della compattazione dello stesso mediante gli appositi strumenti vibranti e successivo disarmo.

MULETTISTA – Magazziniere Mulettista, con lunga esperienza pregressa nel comparto logistica e stoccaggio di aziende vinicole, in possesso di patentino muletto/disponibile a conseguirne l’attestato.

Il magazziniere mulettista si occuperà di:

– generare documenti di trasporto dagli ordini precaricati dall’ufficio sul sistema gestionale

– controllo quindicinale/mensile delle giacenze di magazzino incrociando i dati con il responsabile d’ufficio

– movimentazione della merce in entrate ed uscita (manuale e con muletto)

– preparazione pancali

– etichettatura ed imballaggio imparando a gestire l’apposita linea

Il/la candidato/a ideale dovrà aver maturato esperienza specifica nella stessa mansione, in aziende vinicole di dimensione medio grande (almeno 300.000 bottiglie annue) che spediscano la merce prevalentemente nel mercato italiano al dettaglio, con conseguenti volumi composti da spedizioni piccole e molto frequenti, richiesta esperienza di almeno 5 anni. In possesso di idoneità fisica alla mansione, dovrà essere persona oltremodo ordinata, precisa e puntuale, con ottima capacità di organizzazione del lavoro e problem solving, in possesso di patente B (previste consegne per almeno un giorno alla settimana nella provincia). Gradito domicilio in zona o disponibilità a trasferirsi.

Offerto contratto a tempo determinato iniziale, prospettive di inserimento diretto e a tempo indeterminato.

Richiesta disponibilità dal lunedì al venerdì, su turnazione diurna, orario full time, dalle 8.00 alle 13.00/dalle 14.00 alle 17.30.

Luogo di lavoro: Scansano (Gr)

Per candidarsi: Curriculum Vitae (completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03) in formato MS Word o PDF. I candidati, ambosessi (L 903/77), sono invitati a leggere l’Informativa Privacy su – www.manpower.it – Aut. Min. Prot. N. 1116 – SG – del 26/11/04.

GOVERNANTE – Per facoltosa famiglia, Manpower ricerca una governante. La risorsa ideale sarà qualificata e si occuperà delle seguenti mansioni:

Organizzazione di cene e party;

Organizzazione di viaggi della famiglia;

Assistenza nella preparazione dei bagagli;

Servizio formale a tavola;

Cura degli ospiti al loro arrivo;

Formazione del nuovo personale domestico;

Organizzazione e supervisione delle attività del personale domestico;

Organizzazione delle pulizie quotidiane della casa;

Organizzazione dei guardaroba;

La risorsa ideale ha una lunga esperienza di collaborazione familiare, è in grado di supportare il proprio personale domestico, ha una buona conoscenza della lingua inglese, ha ottime capacità organizzative e relazionali, spiccato Problem Solving, serietà e affidabilità.

Si offre inserimento iniziale di 6 mesi a tempo determinato, con livello e retribuzione commisurati all’esperienza pregressa, prospettive di inserimento a Tempo Indeterminato.

Saranno richiesti Casellario Giudiziale e Lettera di Referenze.

Sede di Lavoro: Scarlino – Follonica (GR)

PERSONALE DI BORDO – Per la carriera alberghiero-ristorativa e dell’accoglienza e l’annuncio si rivolge a tutti coloro che desiderano avviare o valorizzare la propria professione nel campo marittimo e ristorativo.

Si ricercano le seguenti figure professionali:

Addetti alla gestione amministrativa

Addetti all’accoglienza, Hostess

CAMERIERI DI SALA

Cassieri

Camerieri di camera

Cuochi esperti

Aiuto cuochi

Requisiti richiesti:

• Possesso di scuola professionale ad indirizzo turistico o alberghiero o diploma di scuola secondaria superiore (preferibilmente in ambito turistico);

• Conoscenza eccellente della lingua francese sia orale che scritta per gli addetti all’accoglienza;

• Esperienza almeno biennale nell’ambito della professione per cui ci si candida;

• Forte motivazione a viaggiare e crescere professionalmente;

• Buona predisposizione verso: il lavoro di gruppo, il servizio e la soddisfazione dei passeggieri, buona comunicazione interpersonale, auto disciplina.

Training e On boarding – A seguito del superamento della selezione il candidato potrà partecipare ad un corso di formazione ai servizi di accoglienza, sala, camere e ristorazione, che si svolgerà a bordo di una delle navi scuola dell’azienda.

Durante il periodo di inserimento, i partecipanti selezionati verranno affiancati da tutor e figure altamente specializzate quali il Restaurant Manager per i seminari di accoglienza e sala/camera, e dall’Executive Chef stellato per i seminari di cucina.

La durata massima dei corsi è di 20 giorni (formazione teorica e pratica), 7 giorni per quelli di cucina (formazione teorica).

Per entrambi i percorsi è previsto un rimborso spese, indipendentemente dall’esito finale, al compimento della formazione.

Al superamento del test finale è previsto il contratto di assunzione con una retribuzione?ai massimi livelli di mercato.

Le persone che, al superamento del corso di inserimento, non sono già in possesso del Libretto di Navigazione (requisito necessario per lavorare a bordo nave) verranno seguite e supportate in tutte le varie fasi dell’iter.

I candidati ambosessi (L.903/03) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art. 13, D. Lgs. 196/03 ed art. 13 GDPR 679/16.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

ADDETTO SERVIZI PULIZIA BARCHE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca quattro addetti ai servizi di pulizia all’interno di imbarcazioni a noleggio presso il Porto di Scarlino.

L’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 14:30, si richiede disponibilità a svolgere eventuali ore di straordinario sulla giornata del Sabato.

E’ previsto un rimborso per lo spostamento fino a Scarlino. La missione ha durata da adesso fino alla metà/fine di ottobre.

Si richiede pertanto disponibilità immediata, possesso della patente B e mezzo proprio per arrivare al porto.

Si offre contratto a tempo determinato per picco di lavoro in stagione estiva.

OPERAIO – La risorsa sarà inserita all’interno del comparto produttivo, nella varie fasi di preparazione alimentare, utilizzando appositi macchinari.

Il candidato/La candidata ideale è automunito/a e intenzionato/a a crescere professionalmente in un contesto produttivo.

Richiesta minima esperienza nella mansione o di lavoro in produzione.

Si offre primo contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro tempo pieno su turni giornalieri (no notturni).

Luogo di lavoro: Monte Amiata Roccalbegna (Gr).

CCNL di categoria retribuzione netta 1300 €.

Richiesta disponibilità immediata.

TRATTORISTA AGRICOLO – La Risorsa individuata si occuperà del taglio del verde, lavorerà dal lunedì al venerdì e solo in caso di rara necessità anche il sabato.

Preferibile esperienza pregressa e disponibilità immediata.

Orario di lavoro: 40 h settimanali

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

Si offre contratto a tempo determinato, la necessità è almeno fino a fine Agosto 2022 con possibilità di proroga.

OPERAI – L’azienda cliente è oggi uno dei principali player della regione Toscana nella fornitura di multiservizi di pulizia e della manutenzione del verde.

Le figure ricercate sono:

OPERAIO COMUNE con patente di guida B – Mansione raccolta rifiuti e pulizia spiagge senza necessità di particolari specializzazione – assunzione con CCNL Multiservizi – III° livello – Orario settimanale 6 gg su 7 (festa non il sabato o la domenica) – indicativamente turno di lavoro unico dalle 5.00 alle 12.00 – Periodo di assunzione: 13 giugno – 13 settembre – Luogo di lavoro da raggiungere con il proprio mezzo: Castiglione della Pescaia (GR)

OPERAIO COMUNE con patente di guida B – Mansione raccolta rifiuti/lavaggio strade senza necessità di particolari specializzazione – assunzione con CCNL Multiservizi – III° livello – Orario settimanale 6 gg su 7 (festa non il sabato o la domenica) – indicativamente turno di lavoro unico dalle 5.00 alle 12.00 – Periodo di assunzione: 13 giugno – 13 settembre -Luogo di lavoro da raggiungere con il proprio mezzo: Castiglione della Pescaia (GR).

MAGAZZINIERE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Magazziniere in possesso del patentino per il muletto.

Il nostro cliente è un’azienda storica operante nel settore delle forniture per esercizi commerciali di vario genere.

La figura ricercata si occuperà della movimentazione della merce, in modo manuale o con muletto ed all’occorrenza, di effettuare consegne con mezzo patente B presso i clienti all’interno della provincia di Grosseto.

Si offre contratto stagionale da Giugno a Settembre/Ottobre full time 40h Lun-Ven, assunzione con CCNL Commercio, inquadramento 5Livello.

MURATORE – La risorsa dovrà avere tassativamente esperienza nel ruolo, ovvero nella ristrutturazione di edifici civili fatiscienti, nella muratura, posa di mattoni e nelle opere di rifinitura degli immobili stessi. Dovrà avere conoscenza dei diversi materiali da costruzione e dei diversi sturmenti di lavoro, che dovrà maneggiare in completa autonomia.

L’azienda ha sede a Grosseto, il luogo di lavoro sarà costituito da cantieri in Grosseto città o nella provincia stessa, saltuariamente nelle province limitrofe, con rientro a casa la sera. Il personale si recherà sul cantiere tramite mezzo aziendale.

Orario di lavoro 40h settimanali dal Lunedì al Venerdì, periodo lavorativo iniziale 6 mesi per la durata del cantiere, proseguo da valutare. Assunzione con CCNL edile di categoria.

PRATICANTE STUDIO COMMERCIALISTA – ALI Filiale di Grosseto cerca un Praticante per noto Studio Commerciale interessato a prendere l’abilitazione alla professione ed un giorno arrivare a ricoprire incarichi di responsabilità.

La risorsa dovrà occuparsi di:

Fornire consulenza in campo fiscale e tributario

Tenere la contabilità dei clienti

Assicurare che i clienti siano adempienti agli obblighi di legge (dal punto vista tributario e fiscale)

Compilare e presentare la dichiarazione dei redditi per i propri clienti

Valutare e revisionare bilanci

Supervisionare ed assistere il personale dello studio riportando alla proprietà. La figura infatti, col tempo, rivestirà un ruolo intermedio tra il commercialista titolare dello studio e gli impiegati dello stesso, coordinando le loro attività.

Richiesto titolo di Laurea in Materie Economiche.

Orario full time Lun-Ven, luogo di lavoro Grosseto. Inquadramento come praticante.

AUTISTA – ALI Filiale di Grosseto ricerca un Autista Consegnatario con Patente C+CQC.

Il nostro cliente è un’azienda di grande esperienza nel settore dei servizi logistici integrati: stoccaggio, movimentazione e distribuzione delle merci nel settore alimentare.

La figura individuata si occuperà di:

Effettuare consegne dei prodotti aziendali a clienti nella provincia di Grosseto

Nel pomeriggio ricaricare il mezzo per le consegne del giorno successivo

Utilizzare le app di navigazione e la conoscenza del territorio per consegnare i pacchi ai clienti in tempo

Interagire con i clienti in modo professionale

Eseguire i controlli di manutenzione giornaliere sul furgone di consegna e informare il responsabile di eventuali problemi

Capacità di guidare in caso di condizioni climatiche avverse

Mantenere i registri elettronici per tenere traccia di percorsi e consegne

Requisiti: siamo interessati a conoscere esclusivamente candidati che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in possesso di Patente C e CQC, disponibili a lavorare 6gg su 7 e con primo periodo a tempo determinato di prova.

Assunzione al 4°livello del Ccnl Commercio, orario 40h su 6gg. Tempo determinato stagionale di prova finalizzato ad assunzione a tempo determinato.

ADDETTO ALLE VENDITE PRESSO CONCESSIONARIA – La risorsa si occuperà della vendita di gadget, prodotti vari e di allestire gli accessori delle motociclette presso i vari stand.

Il candidato ideale ha svolto attività lavorative presso concessionarie con qualsiasi mansione oppure è appassionato del settore motociclette.

Orario di lavoro part-time 16 ore (4 ore il mercoledì, giovedì, venerdì pomeriggio e 4 ore il sabato mattina).

Primo contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

CCNL di Categoria.

Luogo di lavoro Grosseto.

MURATORE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca per azienda cliente un Manovale Edile o Muratore con esperienza nel ruolo.

La figura dovrà affiancare il personale specializzato nell’eseguire i lavori di costruzione di strutture in muratura di un impianto.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

Zona di lavoro: provincia di Grosseto, con possibilità di spostarsi in cantieri diversi dalla zona.

Orario di lavoro: 40 h settimanali dal lunedì al venerdì

Previsto l’utilizzo di mezzo aziendale per spostamenti fuori Comune.

2 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE da Maggio al 15 Ottobre 2022, nel dettaglio:

n. 1 Giardiniere/a-addetto/a alle piscine, orario 06.00 – 12.00

n. 1 Manutentore-giardiniere/a, orario 06.00 – 13.00

Per raggiungere la struttura è necessario spostarsi con auto.

Preferibile ma non necessaria esperienza pregressa nel ruolo.

Si offre contratto a tempo determinato per la stagione estiva 2022.

2 ADDETTI ALLE PULIZIE dal 01 Giugno al 18 Settembre 2022, nel dettaglio:

n. 1 Lavapiatti – addetto/a alle pulizie, orario 09.00 – 16.00;

n. 1 Cameriere/a ai piani, orario 09.00 – 15.30;

Per raggiungere la struttura è necessario spostarsi con auto.

Preferibile ma non necessaria esperienza pregressa nel ruolo.

Si offre contratto a tempo determinato per la stagione estiva 2022.

3 CAMERIERI dal 01 Giugno al 18 Settembre 2022, nel dettaglio:

n. 1 Cameriere/a bar – addetto/a alle prime colazioni, orario 07.00 – 14.00

n. 1 Cameriere/a sala ristorante, orario 19.00 – 23.00

n. 1 Cameriere/a sala ristorante, orario 15.30 – 23.00

Per raggiungere la struttura è necessario spostarsi con auto.

Preferibile ma non necessaria esperienza pregressa nel ruolo.

Si offre contratto a tempo determinato per la stagione estiva 2022.

ADDETTO MANUTENZIONE DEL VERDE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un/una addetto/a alla manutenzione del verde per struttura ricettiva situata a Saturnia.

La Risorsa individuata si occuperà del taglio prati, siepi ed utilizzo del decespugliatore.

La necessità dell’Azienda è almeno fino al 31 Agosto 2022.

L’orario di lavoro sarà distribuito su sei giorni ed il giorno di festa sarà alternato tra il sabato e la domenica, svolgendo 6,40 ore giornaliere.

Il turno inizia alle ore 7:00 di mattina.

Si offre contratto a tempo determinato, 3 livello del CCNL multiservizi.

Orario di lavoro: 40 h settimanali

Luogo di lavoro: Saturnia (GR)

ADDETTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PISCINE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un/una addetto/a all’assistenza e manutenzione piscine.

La Risorsa, in collaborazione con il team di lavoro, si occuperà di svolgere assistenza e manutenzione ai prodotti aziendali e relativi pezzi di ricambio.

Preferibile esperienza pregressa nel settore idraulico.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

Orario di lavoro: 40 h dal lunedì al venerdì

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

ADDETTO VENDITA NEGOZIO ENOGASTRONOMIA – ALI Grosseto cerca per azienda cliente un addetto alle vendite di negozio enogastronomico.

Il nostro cliente è un punto vendita di enogastronomia di qualità, all’interno di un locale adibito a somministrazione a Monte Argentario.

La figura ricercata dovrà occuparsi di:

vendita di prodotti tipici confezionati

preparazione di prodotti per degustazioni

relazionarsi con la clientela.

Si richiedono ottime capacità di relazione ed ottima predisposizione al contatto col pubblico, gradita la padronanza della lingua inglese.

Si offre contratto a tempo determinato stagionale, inquadramento al 5°Liv del Ccnl Pubblici Esercizi Ristorazione e Turismo (€1400 lordi più eventuali maggiorazioni per lavoro festivo/notturno).

Impegno full time 40h su 6gg con riposo infrasettimanale, orario di lavoro su turni nella seguenti fasce orarie 8-13 15-20.

Eventualmente si valuta anche l’inserimento di 2 persone part time.

OPERATORE ADDETTO ALLA LOGISTICA – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un operatore addetto/a alla logistica.

La risorsa rispondendo al responsabile si occuperà di:

– pesatura dei mezzi al carico/scarico

– emissione dei documenti di trasporto

– accettazione dei mezzi, per le attività del carico e scarico rifiuti (in entrata e in uscita) curandone le relative pratiche documentali di registrazione su apposito programma di contabilità rifiuti.

– emissione formulari, verifiche mezzi al carico e scarico se idonei, controllo dpi all’ingresso

– verifica documenti di trasporto e codici merceologici

– Indirizzare gli autisti verso le aree di carico/scarico e supervisiona il flusso delle merci in entrata e in uscita

Preferibile il possesso di un diploma tecnico: geometra, perito industriale, agrario o affini.

L’orario sarà dal lunedì al sabato per 40h settimanali, si offre contratto a tempo determinato di 4/6 mesi.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

ANALISTA PROGRAMMATORE PYTHON REACT – La risorsa umana selezionata verrà inserita su progetti di sviluppo Python.

Conoscenze Richieste:

Laurea in ingegneria informatica, Informatica, Fisica, Ingegneria o cultura equivalente in materie scientifiche.

Buona conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione (necessario).

Esperienza di programmazione in Python a livello professionale.

Esperienza di programmazione in Javascript e React.

Conoscenza della lingua inglese.

Fortemente gradite:

Conoscenza di tool per version control.

Conoscenza di database noSQL, preferibilmente MongoDB.

Esperienza di sviluppo Agile.

Luogo di lavoro Follonica (Gr).

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

CCNL di categoria.

Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTO ALLA LOGISTICA E ALL’UFFICIO ACQUISTI – Gradita un minimo di esperienza di lavoro nel ruolo in ufficio, il possesso della laurea in economia, la predisposizione ai conteggi, alle statistiche, ecc,

competenze informatiche, un minimo della conoscenza della lingua inglese.

La persona individuata si occuperà della gestione degli ordini (acquisto e vendita), si rapporterà con le diverse funzioni aziendali, in modo da coordinare e

programmare la produzione, gestione dei contatti con l’esterno (clienti, fornitori e trasportatori) e della digitalizzazione dei dati relativi ad essi.

Tra le altre mansioni di cui la risorsa si dovrà occupare: gestione rapporti con i clienti per verificare disponibilità merce, gestione del magazzino (emissioneDDT, carico DDT ricevuti),

programmazione carichi di produzione.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

CCNL di Categoria.

Luogo di lavoro Grosseto.

Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

APPRENDISTA ELETTROMECCANICO – Richiesta attitudine:

Al montaggio e alla manutenzione di componenti elettriche, meccaniche, elettromeccaniche in ambito industriale.

Alla lettura del disegno tecnico.

All’utilizzo della strumentazione tecnica.

Al lavoro manuale.

Gradito il Diploma di Scuola Superiore o di Qualifica Professionale di Perito Elettrotecnico, Elettromeccanico, Elettrico o affine.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato di apprendistato.

AUTISTA PATENTE DI GUIDA C + CQC + CARTA CONDUCENTE. Il candidato inserito nel team di lavoro si occuperà di svolgere attività di carico e scarico della merce e consegna dei prodotti nel territorio della provincia di Grosseto e di Livorno. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).

BARISTA – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Barista.

L’azienda cliente è oggi uno dei principali player della regione Toscana nella fornitura di multiservizi.

La figura individuata si occuperà di:

preparazioni bar come caffè, cappuccini

servizio panini e altre preparazioni da bar

Richiesta minima esperienza nel ruolo e capacità di stare a contatto col pubblico e relazionarsi con la clientela.

Assunzione stagionale da Aprile a Settembre/Ottobre, orario 40h su 6gg, turno unico mattina o pomeriggio nella fascia oraria 6-23, riposo infrasettimanale, possibilità di fare straordinari regolarmente retribuiti. Luogo di lavoro Principina Mare GR. CCNL Multiservizi, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

MAGAZZINIERE MULETTISTA – ALI Filiale di Grosseto ricerca un Magazziniere Mulettista.

Il nostro cliente è un’azienda operante nel settore degli infissi.

La figura individuata si occuperà della movimentazione, manuale e con muletto di infissi in alluminio e pvc. Preferibile il possesso dell’apposito patentino.

Requisiti: siamo interessati a conoscere candidati che abbiano maturato esperienza e che siano portati a lavori di tipo manuale. Necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro.

Assunzione al livello D1 del Ccnl Metalmeccanica Industria, €1488 lordi. Orario full time 40h su 5gg. Tempo determinato stagionale di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

OPERAIO PRODUZIONE INFISSI – ALI Filiale di Grosseto ricerca un Operaio addetto alla Produzione di Infissi.

La figura individuata si occuperà della lavorazione, montaggio e assemblaggio di infissi in alluminio e pvc, non dell’installazione presso il cliente ma solo della produzione in azienda. La produzione si articola in 3 turni: 6-14 14-22 e 22-6.

Requisiti: siamo interessati a conoscere candidati che abbiano maturato esperienza e che siano portati a lavori di tipo manuale. Necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro.

Assunzione al livello D1 del Ccnl Metalmeccanica Industria, €1488 lordi più maggiorazione per lavoro notturno. Orario full time 40h su 5gg. Tempo determinato stagionale di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

AUTISTA CONSEGNATARIO – ALI Filiale di Grosseto ricerca un Autista Consegnatario con Patente C+CQC.

Il nostro cliente è un’azienda di grande esperienza degli infissi.

La figura individuata si occuperà di:

Effettuare consegne dei prodotti aziendali a clienti nella provincia di Grosseto

Ricaricare il mezzo per le consegne del giorno successivo

Utilizzare le app di navigazione e la conoscenza del territorio per consegnare i pacchi ai clienti in tempo

Interagire con i clienti in modo professionale

Eseguire i controlli di manutenzione giornaliere sul furgone di consegna e informare il responsabile di eventuali problemi

Capacità di guidare in caso di condizioni climatiche avverse

Mantenere i registri elettronici per tenere traccia di percorsi e consegne

Requisiti: siamo interessati a conoscere esclusivamente candidati che abbiano maturato esperienza nel ruolo, in possesso di Patente C e CQC. Necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro.

Assunzione al livello D1 o D2 del Ccnl Metalmeccanica Industria in base al candidato prescelto. Orario full time 40h su 5gg. Tempo determinato stagionale di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

BARMAN BARWOMAN – ALI spa, filiale di Grosseto, cerca per bar situato in zona Marina di Grosseto un Barman/Barwoman con esperienza nel ruolo.

La Risorsa individuata dovrà occuparsi di:

Preparazioni di caffetteria, aperitivi, cocktail da servire al banco all’interno del locale.

Fornire un livello costantemente elevato di servizio a ciascun cliente e mantenere un ambiente sicuro.

Mantenere pulita l’area del bar in conformità con le linee guida dell’azienda e con i requisiti del dipartimento sanitario locale.

Gestire la cassa nelle operazioni di apertura, funzionamento e chiusura.

Sviluppare un ritmo di lavoro efficiente che mantenga sempre soddisfatti i clienti al bar e in sala da pranzo.

L’orario di lavoro sarà full time su sei giorni lavorativi e giorno libero a turnazione, servizio richiesto a pranzo e cena o anche solo cena.

Si offre contratto a tempo determinato da Aprile ad Ottobre.

DISEGNATORE PROGETTISTA MECCANICO SOLIDWORKS – La ricerca è rivolta a figure con buona conoscenza nell’utilizzo di SolidWorks anche con poca esperienza di lavoro.

Offresi crescita professionale, contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Contratto di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

CCNL di categoria.

Luogo di lavoro Scansano (Gr).

ESCAVATORISTA – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Escavatorista.

Il cliente è una realtà affermata nei settori della manutenzione e costruzione di acquedotti, gasdotti, fognature, impianti meccanici, idrici, elettrici B.T. e di condizionamento, nonché di costruzione e manutenzione impianti di depurazione e potabilizzazione.

La figura ricercata si occuperà quindi di predisporre il terreno per i lavori descritti con l’utilizzo di mezzi d’opera (escavatorista minipala).

Esperienza nel ruolo ed in possesso del patentino per escavatore o mezzi movimento terra, costituirà inoltre titolo preferenziale il possesso della patente C.

La sede aziendale presso cui recarsi tutte le mattine è a Grosseto, il luogo di lavoro è costituito da cantieri all’interno della provincia o, più saltuariamente, nella provincia di Siena, presso i quali ci si reca giornalmente con mezzo aziendale. Orario full time 8-17 Lun-Ven. Necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro.

Primo contratto a tempo determinato con possibilità futura di inserimento stabile, CCNL Metalmeccanico, inquadramento commisurato al candidato prescelto, indicativamente lordo mese €1500/1600.

CATEGORIE PROTETTE – ALI Filiale di Grosseto cerca 4 risorse da inserire come categorie protette.

Si ricercano sia profili di operai che impiegatizi, nel primo caso le figure saranno adibite alla mansione di addetti alla produzione di infissi, addetti al magazzino o autisti con patente C. Nel secondo caso a mansioni di ufficio, sulla base delle competenze dei candidati.

Si ricercano sia invalidi civili sia categorie appartenenti all’ex art. 18 della legge 68/99 ovvero figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 763/81; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste equiparate.

L’azienda deve adempiere all’obbligo di assunzione di tali categorie pertanto l’assunzione, se pur inizialmente a termine, è finalizzata ad un inserimento a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro nelle immediate vicinanze di Grosseto, necessario essere automuniti, orario full time Lun-Ven.

OPERAI per la linea di produzione. Le Risorse individuate saranno adibite alla preparazione, all’attività di etichettatura ed al confezionamento dei prodotti.

Si richiede disponibilità a lavorare dal Lunedì al Sabato, su turni di 8 h.

I turni sono suddivisi in fasce orarie che partono dalle h 4:00 fino alle h 22:00.

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione.

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo, ma si valutano anche persone senza esperienza.

AUTISTI in possesso di PATENTE B / C + CQC per Azienda situata a Castiglione della Pescaia.

Preferibile esperienza pregressa come autista consegnatario di almeno un anno, in possesso di patente B o C + CQC.

Si richiede inoltre:

Disponibilità a lavorare su turni con inizio in fascia oraria compresa tra le 5 e le 7 di mattina.

Capacità di gestire tempi e percorsi per un’esperienza di consegna che rispetti le tempistiche date dall’Azienda.

Flessibilità oraria e disponibilità a lavorare il sabato mattina in caso di necessità.

Luogo di lavoro: partenza da Castiglione della Pescaia e consegne su tutta la provincia di Grosseto

Orario di lavoro: full time

Si offre contratto a tempo determinato per periodo Aprile – Ottobre 2022 con possibilità di nuovo contratto a Dicembre 2022.

OPERAIO PULIZIA SPIAGGE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente 3 figure di Operaio Generico.

L’azienda cliente è oggi uno dei principali player della regione Toscana nella fornitura di multiservizi di pulizia e della manutenzione del verde.

La figura individuata si occuperà dI:

Raccolta rifiuti presso spiagge libere

Raccolta rifiuti presso complessi turistici

Taglio erba e piccole manutenzioni del verde (che non richiedono precedente esperienza)

nella provincia di Grosseto.

Nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto richiesta disponibilità al lavoro notturno.

Assunzione stagionale da Aprile a Settembre, orario 40h su 6gg con lavoro notturno. Luogo di lavoro spiagge o siti vari all’interno della provincia di Grosseto, presso cui bisognerà recarsi con mezzo proprio. CCNL Servizi di Pulizia Industriale, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

OPERAIO GIARDINIERE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Operaio Giardiniere con esperienza.

L’azienda cliente è oggi uno dei principali player della regione Toscana nella fornitura di servizi nei settori della manutenzione del verde.

La figura individuata si occuperà di realizzare, curare e provvedere alla manutenzione di aree verdi di diverse tipologie. Le sue aree di intervento saranno principalmente per committenti privati ma all’occorrenza anche per appalti pubblici. Il giardiniere, dunque, si occuperà di realizzare e manutenere spazi dedicati al verde, pubblici o privati nella provincia di Grosseto.

interessati a conoscere candidati che abbiano maturato esperienza nel ruolo.

Assunzione stagionale da Aprile a Settembre, orario 40h su 6 o 5gg (da concordare col candidato), luogo di lavoro committenti all’interno della provincia di Grosseto, presso cui bisognerà recarsi con mezzo proprio. CCNL Servizi di Pulizia Industriale, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

CAMERIERE AI PIANI – ALI Filiale di Grosseto cerca personale per azienda operante nel settore Multiservizi-Pulizie con mansione di Cameriere ai Piani da impiegare all’interno di realtà di Lusso nel settore Turismo.

L’azienda è una grande realtà del settore con oltre 100 dipendenti e 10 anni di esperienza nel mercato.

La figura individuata si occuperà di:

Spazzare, aspirare e lavare i pavimenti

Pulire i locali svuotando i bidoni della spazzatura, effettuando la manutenzione dei servizi igienici e la pulizia delle superfici

Effettuare lavori di pulizia pesanti, su richiesta

Notificare alla direzione eventuali riparazioni necessarie

Miscelare e smaltire tutte le soluzioni detergenti in modo appropriato

Siamo interessati a conoscere preferibimente candidati che abbiano maturato esperienza in strutture almeno 4**** ed in possesso dei seguenti requisiti:

Capacità di gestire attrezzature per la pulizia

Capacità di camminare, piegarsi, spingere, tirare e sollevare ripetutamente durante l’orario di lavoro

Conoscenza dei prodotti chimici di pulizia e dei relativi metodi di stoccaggio e smaltimento adeguati

Eccellenti capacità di comunicazione e di lavorare in gruppo

Eccellenti capacità di rapportarsi con proprietà e personale del settore lusso

Eccellenti capacità organizzative sono indispensabili

Auto-motivazione e capacità di identificare e completare le attività necessarie senza supervisione diretta

Stipendio: Assunzione al 1° o 2°livello del Ccnl Multiservizi-Pulizie Industriali, 1100€ – 1300€ lordi più eventuali maggiorazioni per lavoro in 6° giornata, lavoro notturno o straordinari, festivi.

FARMACISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEI FARMACISTI – Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al sabato. Contratto di lavoro stagionale di 3 mesi. Luogo di lavoro Follonica (Gr). CCNL di categoria.

ELETTRICISTA – L’operaio si occuperà di realizzare gli impianti elettrici civili e industriali in cantiere e del cablaggio dei quadri. Richiesta esperienza nel ruolo o nel settore civile o in quello industriale, buona capacità di lettura degli schemi elettrici, dell’uso degli attrezzi da banco. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Primo contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.