Targa della Legalità: la Fondazione Caponnetto premia Fausto Turbanti

GROSSETO – La Fondazione Caponnetto, da sempre impegnata per la cultura della legalità e contro le tutte le mafie ha premiato ieri Fausto Turbanti consegnando nelle sue mani la speciale targa della legalità.

Turbanti, oggi presidente del consiglio comunale di Grosseto, è stato scelto dalla Fondazione per la sua attività da assessore alla sicurezza che ha ricoperto per cinque anni nella prima giunta guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Oggi ho ricevuto – ha detto Turbanti -, dalla Fondazione Antonino Caponnetto, la Targa della Legalità. Un riconoscimento che ho accettato con orgoglio e commozione per il profondo significato che porta con sé. Grazie di cuore, dunque, alla fondazione che porta il nome di una delle figure più luminose e splendenti nella lotta a Cosa Nostra».

«La legalità è forse il principio più importante che ha ispirato e continua a ispirare il mio impegno, consapevole di quanto proprio i Comuni rappresentino una delle linee di difesa più importanti contro il rischio di attività e infiltrazioni criminali».

«Vorrei condividere questa targa, dunque, con tutti coloro con i quali ho collaborato e, in particolare, con la nostra Polizia Municipale, che pochi mesi fa è stata premiata come la migliore d’Italia e con cui ho avuto modo di lavorare in grande sintonia».